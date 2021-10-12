Son dakika haberleri! Milli para dansçı Barış Bayraktar, Polonya'da altın madalya kazandı

Son dakika haberler: Milli para dansçı Barış Bayraktar, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen "Para Dance Polish Open Turnuvası"nda altın madalya aldı.

Milli para dansçı Barış Bayraktar, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen "Para Dance Polish Open Turnuvası"nda altın madalya aldı. Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Barış Bayraktar, tekerlekli sandalye dans sporu yarışmasında tek erkekler serbest stil kategorisinde birincilik elde etti. Türkiye'nin Dünya Şampiyonası öncesi 7 sporcu ile yer aldığı son kota yarışmasında millilerin tümü kota aldı. Turnuvada, milli sporcular Nezihe Koçak Ünal/Abdül Kadir Ünal klas 1 duo latin kategorisinde ikincilik elde etti. Hüseyin Ayyıldız ise serbest stilde 7. olurken, Yeliz Güllü serbest stilde 12. olarak Güney Kore'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda yarışmaya hak kazandı.

Son Dakika

Arjantinli sağ bek kulübüne bir kez daha rest çekti! Fenerbahçe transferi bedavaya getirecek

Tunceli'de yıkanmak için su dolu çukura giren çoban, yaşamını yitirdi

Emniyet müdür yardımcısını öldüren polis, daha sonra taciz ettiği kadını da aramış

Kız çocuğunu taciz ettiği söylenen adama sokak ortasında meydan dayağı! Polis ellerinden zor aldı

5 öğrencinin ölümüne sebep olan servisle ilgili korkunç iddia: Aracın kapısı iple bağlıydı

Milletvekili İsmet Uçma'nın cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile selamlaştı

Süper Lig'de futbolcuların piyasa değerleri belirlendi! Ligin en değerli takımı ise Fenerbahçe oldu

Diego Maradona hakkında ortaya atılan iddia gündemi sarstı! 16 yaşındaki kıza tecavüz ettiği ileri sürüldü