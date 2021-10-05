Son dakika haberleri! Yunan futbolcu Tsoumanis aracında ölü bulundu

Yunan futbolcu Nikos Tsoumanis'in, Selanik'te park halindeki aracında ölü bulunduğu bildirildi.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, adli tıp kurumunda yapılan ilk inceleme sonucu ölüm nedeninin boğulma olduğu kaydedildi. Ölüm nedenini ilişkin nihai raporun hazırlanması için adli tıp analizinin sürdürüldüğü belirtildi.

Yunanistan'ın alt lig takımlarından Makedonikos'ta oynayan 31 yaşındaki futbolcunun, boğazında plastik bir paketleme malzemesi sıkılmış şekilde aracında bulunduğu bildirildi.