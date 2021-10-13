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Son dakika spor: Bölgesel Amatör Lig kura ve fikstür çekimi İstanbul'da yapıldı - Son Dakika

Son dakika spor: Bölgesel Amatör Lig kura ve fikstür çekimi İstanbul'da yapıldı

13.10.2021 23:39
Son dakika spor: Bölgesel Amatör Lig kura ve fikstür çekimi İstanbul'da yapıldı

Son dakika gelişmesine göre 2021-2022 sezonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) kura ve fikstür çekimi İstanbul'da yapıldı.

2021-2022 sezonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) kura ve fikstür çekimi İstanbul'da yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kura çekimi TFF Başkan Vekili ve Amatör İşler Kurulu Başkanı Ali Düşmez tarafından gerçekleştirildi.

Burada açıklamada bulunan Ali Düşmez, salgın sürecinin başından itibaren amatör ligleri oynatma çabasında olduklarını belirterek, "120 bin maça ulaşmış bir organizasyonu yürütmeye çalışıyoruz. Pandeminin başladığı mart ayından itibaren TFF ve TAASK'ın tek düşüncesi bu liglerin oynatılması yönündeydi. Belki 100 yılda, 200 yılda olabilecek bir olay pandemi ve amatör camiamızı da etkiledi." ifadelerini kullandı.

260 takım mücadele edecek

Bölgesel Amatör Lig'de bu sezon 260 takım mücadele edecek.

Her biri üç ayrı gruptan oluşan 9 bölgede toplam 27 grupta mücadeleler yapılacak.

Grup müsabakaları çift devreli lig usulüne göre yapılacak. Her bölgede grup birincisi olan 3'er takım, kendi bölgelerindeki grup birincileri ile tarafsız bir sahada tek devreli lig usulüne göre karşı karşıya gelecek. Bölge Birinciliği Play-off müsabakaları sonunda 9 takım TFF 3. Lig'e çıkmaya hak kazanacak.

BAL'da grup müsabakaları 30-31 Ekim tarihlerinde başlayacak ve 27 Mart 2022 tarihinde sona erecek. Bölge birinciliği müsabakaları ise 9-17 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek.

Futbol Federasyonu, Amatör Lig, İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika spor: Bölgesel Amatör Lig kura ve fikstür çekimi İstanbul'da yapıldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son dakika spor: Bölgesel Amatör Lig kura ve fikstür çekimi İstanbul'da yapıldı - Son Dakika
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