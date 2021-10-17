Son dakika: TFF 1. Lig: Kızılcabölükspor: 1 Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 2

Dk 79. Sağ kanattan bindiren Mehmet Kaan 'ın pası ile altı pas içinde topla buluşan Mustafa'nın plasesi kaleci Ogün'de kaldı.

Dk 72. Ceza sahası içinde yaşanan karambolde topa en son Yiğit dokundu. Yiğit'in plase vuruşunu kaleci Ogün tokatladı.

Dk 62. Ceza sahası içince topla buluşan Alpay plase bir vuruşla fileleri havalandırdı. 2-1

Dk 16. Sol kanattan ceza sahası içine giren Vedat'ın pasını altı pas içinde Kıvanç plase bir vuruşla ağlara gönderdi. 0-1

Lig'in 8. Haftasında Malatya Yesilyurt Belediyespor, Kızılcabölükspor maçı, Yesiltepe Stadyumu'nde oynandı. İlk yarıyı Kızılcabölükspor 1-0 önde bitirdi. Müsabakanın ikinci yarısında 2 gol birden bulan Malatya Yesilyurt Belediyespor 2-1'lik üstünlük ile sahadan galip ayrıldı.

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