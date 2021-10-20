Sporting Lizbon'a maç sonrası sağlıklı menü

Şampiyonlar Ligi kapsamında 19 Ekim'de Vodafone Park'ta gerçekleştirilen Sporting Lizbon - Beşiktaş karşılaşması, Sporting Lizbon'un 4-1 'lik galibiyetiyle son buldu. Maçın ardından Sporting Lizbon'un yıldız futbolcuları, enerji depolamak için kendileri için özel olarak hazırlanan sağlıklı akşam yemeğini yedi. Diyet yemek servisinde uzmanlaşan FitChef'in Kurucusu Okan Teğen, "Sporting Lisbon takımının diyetisyeni Antonio C. Mendes, maçtan bir hafta önce bize ulaştı. Diyet menülerimizi birlikte değerlendirdik" dedi.

António C. Mendes'in Sporting Lizbon futbolcuları için lezzetli, pratik ve yeterli besinleri içeren örnekler talep ettiğini belirten Okan Teğen, menünün detaylarını şu sözlerle aktardı:

"İsteklerine karşılık olarak mevcut menümüzden fırında somon ile tavuk göğsünü tavsiye ettik. Onları bebek patates, basmati pilavı ve brokoliyle tamamladık. Yemeğin ardından da kendi tarifimiz olan şekersiz magnolia tatlısı ve şekersiz limonata sunduk."

"SAĞLIKLI YEMEK KALORİ DEĞERİYLE ÖLÇÜLMEMELİ"

FitChef menülerinin her birinin kendi alanında uzman diyetisyenler tarafından oluşturulduğunu ifade eden Okan Teğen, "Bizim sağlıklı yemekten anladığımız sadece kalori değeri değil. Yemeğin nerede hazırlandığı, hangi malzemelerin kullanıldığı, bu malzemelerin nerede ve nasıl muhafaza edildiği, kim tarafından planlanıp pişirildiği bizim için bir yemeği sağlıklı yapan önemli detaylar. Bu yaklaşımla sektörde yarattığımız farkındalık sayesinde Sporting Lizbon'un bizi seçmesi oldukça gurur verici" dedi.