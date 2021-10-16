Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

33. dakikada atağa geçen Giresunspor'da Suleymanov sağ kanattan ceza sahasına orta yaptı. Emre'nin gelişine yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

4. dakikada Giresunspor'da Zeki'nin verdiği topu alan Flavio rakip oyuncuları geçerek hızlı bir şekilde Diabate'ye topu gönderdi. Diabate ceza yayından yaptığı vuruşta top direğin yanından auta çıktı.

Süper Lig'in 9. haftasında GZT Giresunspor, kendi sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.

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