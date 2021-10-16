Süper Lig: GZT Giresunspor: 0 Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 9. haftasında GZT Giresunspor, kendi sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Giresunspor'da Zeki'nin verdiği topu alan Flavio rakip oyuncuları geçerek hızlı bir şekilde Diabate'ye topu gönderdi. Diabate ceza yayından yaptığı vuruşta top direğin yanından auta çıktı.
12. dakikada gelişen Giresunspor atağında Tyler Boyd'un müdahalesi sonrası Diabate yerde kalırken, hakem Erkan Özdamar bu pozisyonda Boyd'u kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.
33. dakikada atağa geçen Giresunspor'da Suleymanov sağ kanattan ceza sahasına orta yaptı. Emre'nin gelişine yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Erkan Özdamar xx, Candaş Elbil xx, Hakan Karabalcık xx
Giresunspor: Okan xx, Diarra xx, Zeki xx, Sergio xx, Traore xx, Umut xx, Diabate xx, Flavio xx, Perez xx, Emre xx, Suleymanov xx
Yedekler: Onurcan, Pelupessy, Balde, Sankhare, Aziz Behich, Champness, Douglas Silva, Hayrullah, Çekdar, Fatih
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Holmen xx, Selim xx, Dokovic xx, Boyd ?, Boldrin xx, Dabo xx, Umar xx, Sabo xx, Yala xx, Cemali xx
Yedekler: Tarık, Zafer, Alper, Remy, Deniz, de Jesus, Monzango, Seyfettin, Alberk, Eren
Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu
Kırmızı Kart: Tyler Boyd (dk. 12) (Çaykur Rizespor)
Sarı Kart: Hamidou Traore (Giresunspor) - GİRESUN
Kaynak: İHA
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