Teco Karacabey Belediye Spor: 2-3

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Lütfullah Aslan (xx), Emre Doğu (xx), Emre Demirel (xx)BUCASPOR 1928: Şener (x) - Onur (x), Gökhan (x), Mustafa Hüseyin (xx), Metin (x) (Dk. 57 Ufuk x), Enes (x) (Dk. 83 Yusuf x), Alper Kadir (x) (Dk. 71 Berke x), Saruhan (x) (Dk. 57 Ahmet x), Mehmet Fuat (xx), Cuma (x) (Dk. 57 Recep x), Tunç Murat (xx)TECO KARACABEY BELEDİYE SPOR: Can (xx) - Ömer Faruk (xx) (Dk. 73 Berk Ali xx), Ahmet (xxx), Hakkı Can (xx), Ömer Yıldız (xx) (Dk. 73 Enes xx), Bekir Can (xxx), Hakan (xx), Hamza (xx), Kaan (xx), Sadık Arda (xx), Muhammed Rıdvan (xxx) (Dk. 63 Umut xx)GOLLER: Dk. 27 Mehmet Fuat, Dk. 90+6 Tunç Murat ( Bucaspor ), Dk. 45 Muhammed Rıdvan, Dk. 55 Ahmet, Dk. 90+8 Bekir Can (Teco Karacabey Belediye Spor)SARI KARTLAR: Gökhan, Metin, Ahmet, Mustafa (Bucaspor), Arda, Bekir Can, Ahmet, Umut (Teco Karacabey Belediye Spor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Bucaspor 1928, evinde uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü golle Teco Karacabey Belediyespor'a 3-2 mağlup oldu. Müsabakanın 27'nci dakikasında Mehmet Fuat'ın golüyle öne geçen İzmir ekibi, 45'inci dakikada Muhammed Rıdvan, 55'inci dakikada ise Ahmet'in gollerine engel olamadı: 1-2. Karşılaşmanın 90+6'ncı dakikasında Tunç Murat'la skora denge getiren sarı-lacivertlilere, 90+8'inci dakikada Bekir Can yanıt vererek takımını galibiyete taşıdı: 2-3. Bu sonuçla üst üste aldığı 2 galibiyetin ardından sahadan eli boş ayrılan Bucaspor 1928, 13 puanda kalıp Play-Off hattındaki yerini tehlikeye atarken, ilk deplasman galibiyetini alarak 7 puana ulaşan Karacabey ekibi düşme hattından kurtuldu.

- İzmir