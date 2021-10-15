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Tekvando Federasyonu Başkan adayı Tanrıkulu, "Tekvando Süper Ligi"ni kurmayı amaçlıyor - Son Dakika

Tekvando Federasyonu Başkan adayı Tanrıkulu, "Tekvando Süper Ligi"ni kurmayı amaçlıyor

15.10.2021 12:55

Tekvando Federasyonu Başkanlığına aday eski milli sporcu Bahri Tanrıkulu, "Türkiye'de bir tekvando ligine ihtiyaç var. Dünya artık bunu yapıyor.

Tekvando Federasyonu Başkanlığına aday eski milli sporcu Bahri Tanrıkulu, "Türkiye'de bir tekvando ligine ihtiyaç var. Dünya artık bunu yapıyor. Türkiye'de de bunu yapmalıyız. Bunun başlangıcını biz yapacağız. Seçim vaatlerimizden biri bu. Tekvando Süper Ligi'ni getireceğiz." dedi.

Anadolu Ajansı Spor Servisi'ni ziyaret eden Tanrıkulu, seçim çalışmalarıyla ilgili soruları yanıtladı.

Sporculuk hayatında yaklaşık 16 yıl milli takımda görev aldığını anlatan Tanrıkulu, 3 kez dünya şampiyonu ve bir kez de olimpiyat ikincisi olduğunu hatırlattı.

Türkiye'yi uluslararası turnuvalarda en iyi şekilde temsil ettiğini ifade eden Tanrıkulu, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nın ardından aktif sporculuğunu sonlandırdığını dile getirdi.

Tanrıkulu, daha sonra yönetici olarak çeşitli görevlerde yer aldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Geçen yıl Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanlığına adaylığımı açıkladım. Yaklaşık 1,5 yıldır da bu yönde çalışmalarım devam ediyor. Camiadaki ve milli takımdaki arkadaşlarım bugün Türkiye'nin birçok yerinde antrenörlük yapıyor. Camiadan bu yönde bana bir teveccüh geldi. Bununla ilgili çalışmaları sürdürdük. Yaklaşık 10 gün önce federasyon seçimleriyle ilgili kura çekimimiz yapıldı. Orada delege arkadaşlarımın hepsiyle görüştük."

Delegelerden destek yazıları aldığını vurgulayan Tanrıkulu, şu ifadeleri kullandı:

"Normalde yüzde 15 barajı oluyor. Barajı aştık ve 65-70'e yakın imza topladık. Tabii daha sonra Bakanlığımızın ve Sayın Cumhurbaşkanlığımızın da 'eşit şartlarda yarışsınlar' talebine rağmen şu an toplanan birçok imzayı özellikle Spor Genel Müdürlüğünden, il müdürlüklerinden aranarak iki tarafa da destek yazısı verilmesi ve mükerrere kalması yönünde bir baskı oluşturuldu. Burada zaten il müdürlüklerimizin, halk eğitimlerin ve belediyelerin destek yazılarını alamıyoruz.

Sadece özel kulüplerin destek yazılarını alabiliyoruz. Özel kulüpler de hür iradeleriyle bu destek yazılarını verdiler. Bazı illerdeki il müdürlükleri devreye girmiş, 'destek yazılarını mevcut federasyona da vermenizi istiyoruz' şeklindeki baskıları olmuş. Sonuçta bazı delegeler mükerrere kaldı. Bu durum bizi üzüyor çünkü Spor Genel Müdürlüğümüz tarafsız kalmalıdır. Ülkemi ve bayrağımı en iyi şekilde temsil etmiş bir sporcu olarak federasyon başkanlığı adaylığımda eşit şartlarda yarışmak istiyorum."

"Mücadelemiz için devletimiz ve camiamızdan destek bekliyoruz"

Mevcut Federasyon Başkanı Metin Şahin'e yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Tanrıkulu, "Artık bir şeylerin değişmesini istediğimiz için bu yola çıktık. 14 maddelik güzel projelerimiz var. Bunları da hayata geçirmek istiyoruz. Gençliğimizle yeni gençlere rol model olmak, onların önünü açabilmek için çok güzel bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelemiz için de devletimiz ve camiamızdan destek bekliyoruz." diye konuştu.

Tanrıkulu, yarışların centilmenlik içerisinde geçmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Bunun içerisine farklı gelenekler giriyor. Bunları da görüyoruz. Biz istiyoruz ki eşit ve adil şekilde yarışalım. Sandıkta camiamız karar versin. Ben camiamızın sağduyusuna güveniyorum. İnşallah bu seçimlere gireceğiz ve Allah'ın izniyle bu seçimleri kazacağız." dedi.

"Artık bizlerin sahada olması gerekiyor"

Ulusal ve uluslararası yarışmalarda karşılaştığı sporcuların birçoğunun antrenör ya da federasyon başkanı olduğunu vurgulayan Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Artık bizlerin sahada olması gerekiyor. Tekvando olarak büyük bir camiayız. Güzel bir vizyonla, gençliğimizle inşallah Türk tekvandosunu daha iyi yerlere getirmek için mücadele edeceğiz. Biz istiyoruz ki tekvandoda yeni bir marka değeri oluşturalım. Başarılar artarak devam etsin. Federasyon seçimlerini kazandıktan sonra bu marka değerini oluşturacağız. Türkiye'de bir tekvando ligine ihtiyaç var. Dünya artık bunu yapıyor. Türkiye'de de bunu yapmalıyız. Bunun başlangıcını biz yapacağız. Bu seçim vaatlerimizden biri. Türkiye'ye Tekvando Süper Ligi'ni getireceğiz. Sporcuların daha çok maç yapmasını ve bir marka değerini oluşturmaya çalışacağız. Orada yarışan sporcu kardeşlerimiz uluslararası alanda daha büyük başarılara imza atacaktır."

Tekvando Federasyonu Başkan adayı Tanrıkulu, Tekvando Süper Ligi ni kurmayı amaçlıyor
Tekvando Federasyonu Başkan adayı Tanrıkulu, Tekvando Süper Ligi ni kurmayı amaçlıyor
Tekvando Federasyonu Başkan adayı Tanrıkulu, Tekvando Süper Ligi ni kurmayı amaçlıyor
Tekvando Federasyonu Başkan adayı Tanrıkulu, Tekvando Süper Ligi ni kurmayı amaçlıyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Tekvando Federasyonu Başkan adayı Tanrıkulu, 'Tekvando Süper Ligi'ni kurmayı amaçlıyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Tekvando Federasyonu Başkan adayı Tanrıkulu, "Tekvando Süper Ligi"ni kurmayı amaçlıyor - Son Dakika
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