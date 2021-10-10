Teniste madalyalar sahiplerini buldu

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Amatör Spor Haftası Tenis İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

İl Müdürlüğü Atatürk Spor Kompleksi Tenis Kortlarında yapılan müsabakalarda 126 sporcu İl Birinciliği için kıyasıya mücadele etti. Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen tören ile verildi. - KAYSERİ