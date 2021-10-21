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Tetteh: "Güzel bir aile ortamı yakaladık" - Son Dakika

Tetteh: "Güzel bir aile ortamı yakaladık"

21.10.2021 22:12

- Tetteh: "Güzel bir aile ortamı yakaladık" Yeni Malatyaspor ve Altay Süper Lig'de ilk kez kozlarını paylaşacak Yeni Malatyaspor'un Ganalı forveti Benjamin Tetteh, takımın başına gelen Rumen teknik adam Sumudica ile güzel bir aile ortamı yakaladıklarını söyleyerek, bu hafta Altay karşısında...

- Tetteh: "Güzel bir aile ortamı yakaladık"

Yeni Malatyaspor ve Altay Süper Lig'de ilk kez kozlarını paylaşacak

MALATYA - Yeni Malatyaspor'un Ganalı forveti Benjamin Tetteh, takımın başına gelen Rumen teknik adam Sumudica ile güzel bir aile ortamı yakaladıklarını söyleyerek, bu hafta Altay karşısında da galip gelmek için sahaya çıkacaklarını ifade etti.

Süper Lig'in 10. haftasının açılış karşılaşmasında Altay'ı konuk edecek olan Yeni Malatyaspor'da çalışmalar günde yapılan çift idmanla devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı deplasmanda Adana Demirspor galibiyeti ile kapatan Doğu temsilcisi, Altay karşısında galip gelip çıkışa geçmek istiyor. Takımın başına getirilen Rumen teknik adam Sumudica ile birlikte takımda yakalanan olumlu hava, antrenmanlarda da kendisini hissettiriyor. 2 sezondur sarı-siyahlı formayı terleten Ganalı forvet Tetteh de takımda teknik direktör değişimi ile olumlu bir hava yakalandığını söyledi. Sumudica ile takımda güzel bir aile ortamı yakaladıklarını söyleyen Tetteh, "Sezon sonunda kendim için değil takım için güzel şeyler umuyorum. Yeni Malatyaspor'un çok güzel yerlere geleceğimi umut ediyorum" diye konuştu.

"Sumudica ile galibiyet geldi"

Adana Demirspor karşısında galibiyete ihtiyaçlarının olduğunu ve bunu da başardıklarını dile getiren Tetteh, "Yeni hoca ile biraz değişim oldu, mantık açısında da bize güven yükledi. Onunla birlikte galibiyet geldi diyebilirim" ifadelerine yer verdi.

"Bu hafta taraftarlarımızı çok mutlu edeceğiz"

Bu hafta İzmir temsilcisi ile oynayacakları karşılaşmanın da zor bir müsabaka olduğunu ifade eden Tetteh, "Bizim için her maç zor, bu maç da zor olacak. Ama biz zorluklara göğüs gelmeye alışkın bir takımız. Bu hafta Malatyaspor taraftarlarını çok mutlu edeceğiz" dedi.

İki takım Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya

5 sezondur Süper Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor, bu yıl lige çıkan İzmir temsilcisi ile ilk kez karşılaşacak. İki takım daha önce TFF 2. Lig'de 4 kez karşı karşıya gelirken, son olarak ise 2013 yılında TFF 2. Lig'de Malatya'da oynamıştı. Müsabaka ise Yeni Malatyaspor'un 4-0'lık üstünlüğü ile noktalanmıştı.

Sarı-siyahlılar, Süper Lig'de 9 puanla 16. sırada yer alırken Altay ise 15 puanla 8. sırada bulunuyor. Yeni Malatyaspor'da sarı kart cezalısı Sadık Çiftpınar dışında ise eksik bulunmuyor.

Tetteh: Güzel bir aile ortamı yakaladık
Tetteh: Güzel bir aile ortamı yakaladık
Tetteh: Güzel bir aile ortamı yakaladık
Tetteh: Güzel bir aile ortamı yakaladık

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tetteh: 'Güzel bir aile ortamı yakaladık' - Son Dakika Spor


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