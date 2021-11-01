TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 4 Niğde Anadolu FK: 0

Goller: Ömer Bozan (dk. 5), Tahir Babaoğlu (dk. 28 ve 51), Oğuz Kocabal (dk. 38) (Sakaryaspor)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta karşılaşmasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Niğde Anadolu FK ile 4-0 mağlup etti.

Son Dakika: Türkiye'de 1 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 28 bin 678 yeni vaka tespit edildi

İlayda Şeker, yeni sevgilisi İsmail Balaban'ın isteği üzerine tüm cesur pozlarını sildi

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili gündem olacak iddia! Yardımcıları ve görevleri bile netleşti