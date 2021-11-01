TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 4 Niğde Anadolu FK: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. hafta karşılaşmasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Niğde Anadolu FK ile 4-0 mağlup etti.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş xx, Önder Çalış xx, Çağrı Ateş xx, Erdoğan Özkaya xx
Sakaryaspor: Furkan Köse xx, Çağlayan Menderes xx, Eyüpcan Delibalta xx, Serkan Odabaşoğlu xx, Oğuz Kocabal xx, Ömer Bozan xx (Ö. Can Sokullu dk. 60 x), Onur Toprak xx (Ozan Sol dk. 73 x), Onur Karabak xx, Oğuz Yıldırım xx (İrfan Akgün dk. 60 xx), Hurşit Taşcı xx, (Umut Sönmez dk. 60 x) Tahir Babaoğlu xxx (Ali Özgün dk. 73 xx)
Niğde Anadolu FK: Ümit Karaal xx, Tayfun Tatlı xx (Cumhur Yılmaztürk dk. 46 x), Berat Tosun xx, Yılmaz Can Taşkıran x (Murat Elkatmış dk. 52 x), H. Cihan Avcu xx (Atalay Gürel dk. 52 x), Mertcan Dağlı xx, Alperen Selvi xx, P. Abay x, Recep Türköz xx (Mustafa Kaya dk. 86 ?), Aykut Çolakoğlu xx, Ferhat Katipoğlu xx
Goller: Ömer Bozan (dk. 5), Tahir Babaoğlu (dk. 28 ve 51), Oğuz Kocabal (dk. 38) (Sakaryaspor)
Sarı Kartlar: Çağlayan Menderes (Sakaryaspor), Ümit Karaal, Cumhur Yılmaztürk, Recep Türköz (Niğde Anadolu FK) - SAKARYA
Kaynak: İHA
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