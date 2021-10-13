TFF 3. Lig: Gümüşhanespor: 0 Karşıyaka: 0

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor sahasında karşılaştığı Karşıyaka ile 0-0 berabere kaldı.

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