TFF, Emin Kar'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Yılport Samsunspor Kulübünün eski başkanı Emin Kar'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin mesajında "Emin Kar'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Uzun yıllar formasını giydiği Samsunspor'da 1989 yılındaki elim kazayı derinden yaşayan futbolcular arasında yer alan Kar, yönetici olarak da katkı yaptığı Karadeniz kulübünde bir dönem başkanlık görevinde bulundu. Merhum Emin Kar'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, Yılport Samsunspor Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.