Türkiye Motosiklet Federasyonunun "TMF Token"i işlem görmeye başladı

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, motosiklet sporu ve ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmak üzere "TMF Token"in Bitci Fan Token Borsası'nda işlem görmeye başladığını duyurdu.

Motosiklet kültürünü yaymak için çalıştıklarını belirten TMF Başkanı Uçar yaptığı açıklamada, "TMF Token'ı sadece bir taraftar projesi olarak görmüyoruz. Motosikletin her şeyiyle Türkiye'nin her bir köşesine yayılacak spor, kültür, mutluluk aracı olduğunu düşünüyoruz. TMF Token, aynı zamanda motosiklet ekonomisini federasyon olarak ne kadar sahiplendiğimizin de bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

Performans sporcularıyla uluslararası şampiyonalarda başarılarının arttığına işaret eden Uçar, dünyanın önemli spor taraftar borsası haline gelen Bitci teknolojiyi, Türkiye'nin yerli ve milli, aynı zamanda güvenilir platformu olduğu için tercih ettiklerini belirtti.

Dünya ölçeğinde motosiklet sporcuları ve şampiyonlar çıkarmak için motosiklet ekonomisinin gelişmesine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Uçar, "Bu anlamda 'TMF Token' bizim için ilk adım. 2022 ile birlikte, motosiklet ekonomisini büyütecek ve sporcularımıza destek olacak yeni çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

Bitci Teknoloji ve TMF iş birliği ile hazırlanan "Taraftar Token"ın 24-26 Eylül tarihlerinde ön satışının yapıldığı ve büyük ilgiyle 40 milyon "TMF Token"ın tamamının satıldığı belirtildi. ???????