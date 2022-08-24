Altay'da Rayan dönebilir - Son Dakika
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Altay'da Rayan dönebilir

24.08.2022 10:50
Altay'da Rayan dönebilir

Spor Toto 1'in Lig'in ilk iki haftasında Yılport Samsunspor'a 2-0, Pendikspor'a da 1-0 yenilerek taraftarını üzen Altay'da geçen sezon kiralık olarak forma giyen Ahmed Yasser Rayan'ın geri dönmesi gündeme geldi.

Spor Toto 1'in Lig'in ilk iki haftasında Yılport Samsunspor'a 2-0, Pendikspor'a da 1-0 yenilerek taraftarını üzen Altay'da geçen sezon kiralık olarak forma giyen Ahmed Yasser Rayan'ın geri dönmesi gündeme geldi. Sezon bitiminde kulübü El Ahly Kahire'ye geri giden Mısırlı futbolcunun kulübünde şans bulamazsa yeniden Altay'ın yolunu tutabileceği ifade edildi. Ancak kadrodaki forvet yoğunluğu nedeniyle teknik ekibin 24 yaşındaki golcüye onay vermeyebileceği de iddia edildi.

Mevcut kadrosundaki forvette Paixao, Deniz, Murat Uluç ve Nurettin'i bulunduran Altay'ın Rayan için kararsız olduğu bildirildi. Geçen sezon Süper Lig'de 26 maçta siyah-beyazlı formayı giyen Rayan, 5 gol attı.


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Kaynak: DHA

Pendikspor, Samsunspor, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'da Rayan dönebilir - Son Dakika

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