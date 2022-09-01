Altınordu'da Sami arada dönecek - Son Dakika
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Altınordu'da Sami arada dönecek

01.09.2022 11:40
Altınordu'da Sami arada dönecek

SPOR Toto 1'inci Lig'de bay takım olarak geçireceği 4'üncü haftada yarın Metin Oktay Yerleşkesi'nde U19 takımıyla antrenman maçı yapacak Altınordu'da sakatlığı bulunan Sami Satılmış'ın önümüzdeki hafta antrenmanlara başlaması bekleniyor.

SPOR Toto 1'inci Lig'de bay takım olarak geçireceği 4'üncü haftada yarın Metin Oktay Yerleşkesi'nde U19 takımıyla antrenman maçı yapacak Altınordu'da sakatlığı bulunan Sami Satılmış'ın önümüzdeki hafta antrenmanlara başlaması bekleniyor. Ligin ilk haftasında 3-3 sona eren Gençlerbirliği deplasmanında 65'inci dakikada oyuna giren genç orta saha oyuncusu, adale sakatlığı yaşaması nedeniyle Sakaryaspor ve Boluspor (D) müsabakalarında kadroda yer almadı. 18 yaşındaki milli futbolcunun önümüzdeki günlerde iyileşerek takıma dönmesi bekleniyor. Ligde 3 maçta 2 puan toplayan Altınordu, 5'inci haftada Pendikspor'u konuk edecek.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Metin Oktay, Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'da Sami arada dönecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altınordu'da Sami arada dönecek - Son Dakika
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