Göztepe sabır, taraftar transfer istedi

SPOR Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Beyçimento Bandırmaspor'a 2-1 yenilerek ilk mağlubiyet üzüntüsünü yaşayan Göztepe'de camia taraftardan sabır isterken, futbolseverler ise transfer yapılmasını talep etti.

Geride kalan 3 haftada 4 puan toplayan sarı-kırmızılıların teknik direktörü Turgay Altay, Bandırma'da kaybetmeyi hak edecek bir oyun ortaya koymadıklarını söyledi. Takımın mücadelesinden memnun kaldığını anlatan Altay, "Bu tip deplasman maçlarında sert oyun alışkanlığı olan takımlara karşı gelen fırsatları değerlendirmek zorundayız. Hem kadro derinliği hem de genç bir kadro olması açısından zaman zaman dalgalanmalar yaşanabiliyor. Biz sabır istiyoruz" dedi.

Göztepe'nin genel gidişatından memnun olduğunu dile getiren Turgay Altay, "Kırılmaları daha az yaşamak zorundayız. Oyunu bitiren bir takım olursak maçları daha rahat kazanacağız. 6 ile 8 haftalık süre sonucunda oyuncularımızın birbirleriyle oynama alışkanlığı kazanmasıyla daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Çünkü Göztepe'nin kendi gücü ve kalibresi bunu gerektiriyor" diye konuştu.Göztepeli futbolseverler ise, Bandırmaspor yenilgisinin ardından transfer isteklerini daha yüksek sesle belirtmeye başladı. "Kaliteli transfer istiyoruz" başlığı ile yönetime seslenen Göztepeliler, mevcut kadronun başarılı olamayacağı görüşünde birleşti.

Futbolda transfer dönemi 8 Eylül'de sona erecek.

- İzmir