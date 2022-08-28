Manisa FK'da ilk galibiyet coşkusu

Spor Toto 1'inci Lig'de Ege derbisinde evinde Altaş Denizlispor'u 3-2 yenen Manisa Futbol Kulübü ilk galibiyeti almanın mutluluğunu yaşadı.

İlk hafta evinde Boluspor'a tek golle mağlup olup ikinci haftayı bay geçiren siyah-beyazlılar, 3 puanı hanesine yazdırarak taraftarını sevindirdi. Teknik direktör Levent Eriş, önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Pozisyon zenginliği çok yüksek bir müsabaka oynadıklarını vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Karşımıza böyle dirençli bir takımın çıkacağını biliyorduk. Bizim şu an için çok başarılı bir oyun formatımız var. Pozisyon zenginliği çok yüksek derecede olan bir müsabaka oynadık. Bunların birçoğunu belki değerlendiremedik. Son 15 dakikaya kadar çok iyi oynadık" dedi.

Takımda eksiklerin bulunduğunu belirten Levent Eriş, "Eksik oyuncularımız var. Fiziksel anlamda hazır olmayan kardeşlerimiz var. Onlar henüz hazır değiller. Son 15 dakikada yine pozisyonlar ürettik ama çok istediğimiz tarzda değildi ve gerekli verimi alamadık. Oyuncularımı ve seyircilerimizi kutluyorum. Her gün seyirci kapasitemizin artacağına inanıyorum. Burada başkanımız, yönetim kurulumuz ve belediye başkanımız bir memleket meselesi sloganıyla çalışıyorlar. Bu Manisa'mızın bir meselesi. Bu kadar güzel imkanları olan bir kulübü çok doğru yerlere taşımak için hiç acele etmeden çalışmalıyız. Takımımıza genç oyuncular kazandırıyoruz. Bugün sahada 5 genç oyuncuya sahiptik. Yolumuz daha çok uzun" diye konuştu.