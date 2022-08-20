Altay, İstanbul'da telafi peşinde

SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Yılport Samsunspor'a 2-0 yenilerek 2022-2023 sezonuna mağlubiyetle başlayan Altay, yarın deplasmanda Pendikspor'la karşı karşıya gelecek. Pendik Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakada Tarık Güldal düdük çalacak. Siyah-beyazlılarda golcü Paixao ve sol bekler Naderi ile Özgür'ün durumları belirsiz. Teknik Direktör Sinan Kaloğlu, Pendikspor deplasmanından 3 puanla döneceklerine inandığını söyledi. Kaloğlu, "Samsunspor mağlubiyetini telafi ederek taraftarımızın gönlünü alacağız. Maça iyi hazırlandık ve çalışmalarımızın karşılığını alacağız" dedi.
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