Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal: Asla bahanelerin arkasına sığınamam - Son Dakika
Üye Girişi

Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal: Asla bahanelerin arkasına sığınamam

07.09.2022 11:26
Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal: Asla bahanelerin arkasına sığınamam

SPOR Toto 1'inci Lig'de geride kalan 4 haftada sadece 1 beraberlik alıp sahadan 3 kez mağlubiyetle ayrılan düşme hattındaki Altaş Denizlispor'un teknik direktörü Mesut Bakkal değerlendirmelerde bulundu.

SPOR Toto 1'inci Lig'de geride kalan 4 haftada sadece 1 beraberlik alıp sahadan 3 kez mağlubiyetle ayrılan düşme hattındaki Altaş Denizlispor'un teknik direktörü Mesut Bakkal değerlendirmelerde bulundu.

Geçen sezon yakaladıkları çıkışın devamını getiremediklerini belirten tecrübeli teknik adam, "Dar bir çerçevede mücadele ediyoruz. Sezona 5 eksikle başladık.  Bunu insanların bilmesi gerekiyor. Ben hiç bir zaman bunun arkasına sığınmadım, bahanelere sığınmadım. Biz de bu kadroyla yer ve format değiştirerek bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tempo ve oyun olarak daha iyisini yapabileceğimize inanıcım tam. Bundan sonra daha dikkatli, özverili ve canlı oynamak zorundayız. Onu da yapabilecek bir takım var. Çalışacağız" diye konuştu.


- Denizli
YORUMLAR
500
Denizlispor 5 sezon sonra en kötü başlangıcı yaptı Denizlispor 5 sezon sonra en kötü başlangıcı yaptı
Kaynak: DHA

Mesut Bakkal, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal: Asla bahanelerin arkasına sığınamam - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:13 Fenerbahçeli Burak Kapacak, Fatih Karagümrük'e kiralandı
16:46 Galatasaray'dan bir transfer daha! Genç stoper Mathias Ross ile anlaşma sağlandı
16:39 90'lı yılların yıldızı Şahsenem'den ağızları açık bırakan itiraf: Ailem beni karanlık odaya kilitledi
16:29 CHP'li Özgür Özel'den AK Parti'ye sert tepki: Şeker nerede?
16:17 Eski Yunan bakandan ülkesine Türkiye uyarısı: Erdoğan'ın sözleri dikkate alınmalı
16:14 Putin, Batı'nın tavan fiyat uygulamasına meydan okudu: Çıkarlarımıza aykırı davranırlarsa hiçbir şey göndermeyiz
16:12 Transfer bombalarını patlatan Galatasaray'da imza sırası James Rodriguez'e geldi
15:49 Anayasayı kabul ettiremeyen Şili Devlet Başkanı'na küçük Süpermen'den destek
15:38 İstifa edeceğini duyuran Çeçen lider Kadirov kararından vazgeçti: Satanistlerle savaşmak için görevime devam edeceğim
15:27 Dövme yaptırmaya gelen bir kişi önce dövülüp ardından bıçaklandı! Yaralının sigara paketini verdiği bir kişiyse olay yerinden kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 17:32:25. #1.12#
SON DAKİKA: Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal: Asla bahanelerin arkasına sığınamam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement