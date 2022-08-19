Altınordu'nun rakibi Sakaryaspor - Son Dakika
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Altınordu'nun rakibi Sakaryaspor

19.08.2022 11:16
Altınordu'nun rakibi Sakaryaspor

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk hafta maçında deplasmanda Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kalan Altınordu yarın ilk iç saha sınavında sezona Göztepe yenilgisiyle başlayan Sakaryaspor'u konuk edecek.

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk hafta maçında deplasmanda Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kalan Altınordu yarın ilk iç saha sınavında sezona Göztepe yenilgisiyle başlayan Sakaryaspor'u konuk edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçta Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Teknik direktör Ufuk Kahraman, geçen hafta zorlu bir karşılaşma oynadıklarını belirterek, "Sezona deplasman puanıyla başladık. Sakaryaspor maçında ilk 3 puanımızı almak istiyoruz. Rakibimiz de kayıpla başladı. Yine zorlu ve çekişmeli bir mücadele bizi bekliyor" diye konuştu.


YORUMLAR
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Altınordulu futbolcular galibiyete şartlandı Altınordulu futbolcular galibiyete şartlandı Altınordu ilk galibiyetini almak istiyor Altınordu ilk galibiyetini almak istiyor
Kaynak: DHA

Gençlerbirliği, Sakaryaspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'nun rakibi Sakaryaspor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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