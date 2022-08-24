Manisa FK derbiden galibiyet bekliyor - Son Dakika
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Manisa FK derbiden galibiyet bekliyor

24.08.2022 10:50
Manisa FK derbiden galibiyet bekliyor

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk haftayı Boluspor'a 1-0 yenilerek kapatıp, ikinci haftayı ise bay geçen Manisa Futbol Kulübü, cumartesi günü Ege derbisinde Altaş Denizlispor'u konuk edecek.

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk haftayı Boluspor'a 1-0 yenilerek kapatıp, ikinci haftayı ise bay geçen Manisa Futbol Kulübü, cumartesi günü Ege derbisinde Altaş Denizlispor'u konuk edecek.

Teknik direktör Levent Eriş, bu sezon ikinci kez taraftarın huzuruna çıkacaklarını belirterek, "İlk maçımızda bizi sevenleri üzdük. Geçen haftayı ise bay geçirdik ve yoğun çalıştık. Denizlispor karşılaşmasıyla birlikte çıkış yakalamak istiyoruz. Taraftarımızın desteğini arkamıza alarak iyi bir oyun ve sonuçla sahadan ayrılmak en büyük hedefimiz" dedi.


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Kaynak: DHA

Denizlispor, Boluspor, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK derbiden galibiyet bekliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa FK derbiden galibiyet bekliyor - Son Dakika
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