Denizlispor'da Muhammet kaldı

Spor Toto 1'inci Lig'de mevcut kadrosunu korumaya çalışan transfer yasaklısı Altaş Denizlispor, stoper Muhammet Özkal'la da yeniden anlaştı.
Yeşil-siyahlı kulübün sözleşmesi bittikten sonra Burdur kampına katılmayan 22 yaşındaki oyuncunun kontratındaki uzatma opsiyonunu kullanıp 1 yıllığına nikah tazelediği öğrenildi. Son 2.5 sezondur kadrosunda yer aldığı Denizlispor'da geçen sezon 17 lig, 4 kupa maçında forma giyen Muhammet takımla antrenmanlara başladı.
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