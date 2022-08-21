Denizlispor evinde telafi peşinde - Son Dakika
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Denizlispor evinde telafi peşinde

21.08.2022 12:25
Denizlispor evinde telafi peşinde

Spor Toto 1'inci Lig'de sezona deplasmanda Eyüpspor yenilgisiyle başlayan Altaş Denizlispor yarın maratonun ilk iç saha maçında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Spor Toto 1'inci Lig'de sezona deplasmanda Eyüpspor yenilgisiyle başlayan Altaş Denizlispor yarın maratonun ilk iç saha maçında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı Kutluhan Bilgiç yönetecek. Ev sahibi Denizlispor'da sakatlıkları bulunan Ömer, Djedje ve Erdal'ın yanı sıra lisansı henüz çıkmayan İlhan forma giyemeyecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları loca önü 200, VIP 100, B - D üst 90, A - E üst 75, A - E alt 60, maraton 45 ve misafir tribün 50 TL olarak belirlendi. Teknik Direktör Mesut Bakkal, ilk iç saha maçını kazanarak galibiyetle tanışacaklarını ifade etti. Taraftara destek çağrısında bulunan deneyimli teknik adam, "Onların desteğine çok ihtiyacımız var. Biz maça iyi hazırlandık. Sahada elimizden geleni yapacağız" dedi.


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Kaynak: DHA

Denizlispor, Eyüpspor, Denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlispor evinde telafi peşinde - Son Dakika

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