Altay son anda yıkıldı - Son Dakika
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Altay son anda yıkıldı

22.08.2022 11:18
Altay son anda yıkıldı

Spor Toto 1'inci Lig'de sezonun ilk haftasında evinde Yılport Samsunspor'a 2-0 yenilerek maratona kötü başlangıç yapan Altay, Pendikspor deplasmanında da umduğunu bulamadı.

Spor Toto 1'inci Lig'de sezonun ilk haftasında evinde Yılport Samsunspor'a 2-0 yenilerek maratona kötü başlangıç yapan Altay, Pendikspor deplasmanında da umduğunu bulamadı. İstanbul'da 7 dakika uzayan maçta 90+8'inci dakikada futbola kendi altyapısında başlayan rakip takımdan Görkem Bitin'in attığı tek golle 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, son anda yine puanla tanışamadı. İki maçta gol dahi atamayan Altay, 2022-2023 sezonuna hayal kırıklığı ile başladı. Altay son olarak 2007-2008 sezonunda ilk 2 haftada puan alamamıştı. O dönem Orduspor'a 2-1, Karşıyaka'ya ise 3-0 yenilen Altay, sezonu 10'uncu sırada bitirmişti. Transfer yasaklısı siyah-beyazlılarda takıma sonradan dahil olan golcü Paixao ve sol bek Naderi de ilk kez forma giydi. Portekizli golcü Paixao 67'de Mehmet'in yerine oyuna girerken, Naderi 90'da Salih'in yerine sahada yer aldı.

Maçta rakibin son saniye golünün ardından kırmızı kart gören Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ise hak etmedikleri bir sonuçla İstanbul'dan ayrıldıklarını ifade etti. Çok üzgün olduğunu belirten genç teknik adam, "Verdiğimiz mücadelenin karşılığı bu olmamalıydı. Bu maçın çok zor geçeceğini biliyorduk. Futbolcularım ne söylesem dediklerimi harfiyen yerine getirdi. Hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Kamp döneminde de söyledim, sabırlı olmalıyız" yorumunu yaptı. Özellikle genç futbolcuların ilk kez böyle bir platformda sahaya çıktığını ifade eden Sinan Kaloğlu, "Gençlerimizin ve aramıza katılan diğer tecrübeli oyuncuların hazır olmasıyla birlikte daha dirençli bir Altay izleteceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bazı futbolcularımızın hazır olması kısa sürerken, bazıları için durum uzuyor. İlk haftalar her zaman zorludur. Ancak toparlanacağız ve yeniden yükselişe geçeceğiz" dedi.


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Kaynak: DHA

Pendikspor, Samsunspor, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay son anda yıkıldı - Son Dakika

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