Denizlispor galibiyet istiyor - Son Dakika
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Denizlispor galibiyet istiyor

03.09.2022 12:16
Denizlispor galibiyet istiyor

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Manisa Futbol Kulübü'ne 3-2 yenilen 2 puna sahip Altaş Denizlispor yarın evinde Beyçimento Bandırmaspor'la karşı karşıya gelecek.

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Manisa Futbol Kulübü'ne 3-2 yenilen 2 puna sahip Altaş Denizlispor yarın evinde Beyçimento Bandırmaspor'la karşı karşıya gelecek. Denizli Atatürk Stadı'nda Mehmet Türkmen'in yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Denizlispor'da sakatlığını atlatan golcü Ömer Şişmanoğlu görev verilmesi durumunda forma giyebilecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları loca önü 200, B-D üst 90, A-E üst 75, A-E alt 60, maraton 45 ve misafir 50 TL olarak belirlendi. Teknik direktör Mesut Bakkal, sahaya mutlak galibiyet için çıkacaklarını belirterek, "İlk 3 haftada istediğimiz sonuçları alamadık. Eksiklerimiz de vardı. Ancak bu maçtan galibiyetle ayrılıp yeni bir sayfa açacağız" dedi.


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Kaynak: DHA

Denizlispor, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlispor galibiyet istiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizlispor galibiyet istiyor - Son Dakika
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