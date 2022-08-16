Sezonun ilk haftasını lider tamamlayan Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir , lige çok iyi başladıklarını ve kesinlikle çizgilerini bozmayacaklarını söyledi. Ankara'da zorlu bir müsabakaya çıkacaklarını belirten Taşdemir, "Güzel bir başlangıç yaptık. Ancak yolun çok başındayız. Ciddiyeti ve disiplini elden bırakmadan yolumuza devam edeceğiz" cümlelerini kurdu.

Kaynak: DHA

Yeni Malatyaspor, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Bodrumspor'da rehavete yer yok - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.