Altınordu nokta transfer istiyor - Son Dakika
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Altınordu nokta transfer istiyor

10.08.2022 11:40
Altınordu nokta transfer istiyor

SPOR Toto 1'inci Lig'de yeni sezon öncesi iskelet kadrosunu koruyup sadece 2 takviye yapan Altınordu, orta sahaya alınacak oyuncu için aceleci davranmıyor.

SPOR Toto 1'inci Lig'de yeni sezon öncesi iskelet kadrosunu koruyup sadece 2 takviye yapan Altınordu, orta sahaya alınacak oyuncu için aceleci davranmıyor. Transferde iyi oyuncu olursa almayı düşündüklerini dile getiren teknik direktör Ufuk Kahraman, "Kilit pasları verebilecek, asist yapacak, ceza sahasına girişleri gerçekleştirebilecek bir 8 numara arıyoruz. Öylesine oyuncu almak istemiyorum. Lig başladıktan sonra bakacağız. Öz kaynak sistemi bizi besliyor. Bünyemize uygun olursa transfer yaparız" dedi.

Sezonun ilk haftasında cumartesi günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak İzmir ekibinde stoper Yusuf Yalçın dışında eksik bulunmuyor. İlk maçların kolay geçmediğini dile getiren teknik patron Ufuk Kahraman, "Takımlar kamp döneminden çıktıkları için ilk maçlar her türlü sonuca açık olabiliyor. Kamp döneminde yükleme yapılıyor. Takımların formunu yakalaması 5-6'ncı haftayı bulur. Gençlerbirliği iyi bir takım. Kolay maç olmayacak. Maç şansı olan ekibe ilk hafta artı olacaktır" yorumu yaptı.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu nokta transfer istiyor - Son Dakika

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