Denizlispor önünü açarsa şirketleşecek

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Altaş Denizlispor'da Başkan Mehmet Uz, düzenlediği basın toplantısında 150 milyon TL'si 19 futbolcuya olmak üzere kulübün 200 milyon TL borcu olduğunu açıkladı. Başkan Uz, şirketleşmek için ilk önce futbolculara borçların bitirilmesi gerektiğini ve bunun için çalışma yaptıklarını söyledi. Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen toplantıya Başkan Mehmet Uz ile birlikte Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Fethi Akcan ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan Mehmet Uz, "Kulübü ayakta tutmaya çalışıyoruz. Borç 200 milyon TL. Futbolcuları arayıp uzlaşma yoluna gidiyoruz. Ancak kimine ulaşıyoruz kimine ulaşamıyoruz. Eğer kulübün borcunu kapatabilirsek işadamları ve belediye başkanlarını da işin içine alıp kapanan yolları açacağız" dedi.

AISSATI KRİZİ

Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, geçen sezonun son haftasında geri dönmeyeceğini bildirip takımdan ayrılan yeşil-siyahlı futbolcu İsmail Aissati 'nin 2 yıllık sözleşmesi olmasına rağmen fazla ücret istediği için anlaşma noktasına bir türlü gelmediğini ifade etti. Uz, "Bu oyuncu takımdan ayrı çalışıyor. İmza attıramıyoruz. 'Gel anlaşalım diyoruz' yanaşmıyor. 2 yıllık sözleşmesi var ama takımdan ayrı çalışıyor. 'Git diyoruz' gitmiyor da. Ben dahil kimse Denizlispor markasından büyük değildir. Anlaşma yoluna gitmiyorsa yolu açık olsun" diye konuştu. YÖNETİM DEĞİŞTİ

Başkan Uz, yönetimde 4 yöneticinin gittiğini, yerine 5 yöneticinin geldiğini belirterek, "Denizlispor'da geçen dönem görev yapan yöneticiler Taner Atilla, Recep Dayı, Ersen Kaplan ve İsmet Kaya bu sezon görev almadı. Bu yöneticilerin yerine Cemal Işık, Osman Toker, Osman Özdemir, Onur Kayhan ve davet usulüyle Muhammet Kaplan geldi" dedi.