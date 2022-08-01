Altaylı genç Kerem'e kalbi izin vermedi - Son Dakika
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Altaylı genç Kerem'e kalbi izin vermedi

01.08.2022 12:07
Altaylı genç Kerem'e kalbi izin vermedi

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da altyapıdan yetişen genç futbolcu Kerem Gül, kalbinde tespit edilen sorun nedeniyle profesyonel kariyerine başlayamadan futbola veda etti.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da altyapıdan yetişen genç futbolcu Kerem Gül, kalbinde tespit edilen sorun nedeniyle profesyonel kariyerine başlayamadan futbola veda etti. Bu sezon transfer yasağının etkisiyle altyapı oyuncularıyla 24 Haziran'da tesislerinde antrenmanlara başlayan Altay'da kamp öncesi yapılan sağlık kontrolünde 2004 doğumlu genç stoper Kerem'in kalbinde problem belirlendi. Kulüp tarafından 5 farklı doktora muayene edilen 18 yaşındaki savunma oyuncusuna tüm doktorlar, "Futbol oynaması riskli" raporu verdi. Kerem'in futbola devam etmesi halinde aort damarının genişleyip yırtılabileceği tehlikesi bulunduğu ifade edildi. "Kerem bizim Süper Lig'de oynar dediğimiz bir oyuncuydu" ifadelerini kullanan Sportif Direktör Tuna Üzümcü, "Geçen sezon U19 takımımızda sol stoperimiz olarak forma giyiyordu. Çok yetenekli. Bu sezon profesyonel sözleşme imzalayıp A takımımızda yer alacaktı. Sağlık taramasında kalbinde sorun çıkınca çok üzüldük. Ne yazık ki takım kadrosunda çıktı ama Afyon kampında asistanım olarak yanıma geldi. Kerem'le ilgili planlama yaptım. Antrenör olarak kulüpte görev almaya başlayacak. Tek tek lisanslarını yükseltecek. Futbol oynayamadı ama Altay'a hizmet etmeyi sürdürecek. Altay olarak sadece oyuncu değil, antrenör de yetiştirmemiz lazım" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Futbol, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altaylı genç Kerem'e kalbi izin vermedi - Son Dakika

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