Gençlerbirliği'nde yeni başkan Talip Çankırı oldu - Son Dakika
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Gençlerbirliği'nde yeni başkan Talip Çankırı oldu

31.07.2022 18:01
Gençlerbirliği'nde yeni başkan Talip Çankırı oldu

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde iki başkan adayının yarıştığı olağanüstü genel kurulunda kullanılan 409 geçerli oyun 243'ünü alan Talip Çankırı, Ankara ekibinin yeni başkanı seçildi.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde iki başkan adayının yarıştığı olağanüstü genel kurulunda kullanılan 409 geçerli oyun 243'ünü alan Talip Çankırı, Ankara ekibinin yeni başkanı seçildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu'nda yapılan genel kurulda Talip Çankırı ve Arda Çakmak başkanlığa aday oldu. Başkanlık Divanı'nın seçimi, yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, dernek gelir gider hesaplarının okunması ve denetim kurulunun ibrasının ardından Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş, "Gençlerbirliği başkanlığı bugüne kadar yaptığım en şerefli işti" diyerek gözyaşlarıyla başkanlık görevine veda etti.  6 sandıkta kullanılan 409 geçerli oyun 243'ünü alan Talip Çankırı Gençlerbirliği'nin yeni başkanı oldu. Başkanlığa aday olan Arda Çakmak ise 158 oyda kaldı.

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Kaynak: DHA

Gençlerbirliği, Çankırı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nde yeni başkan Talip Çankırı oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gençlerbirliği'nde yeni başkan Talip Çankırı oldu - Son Dakika
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