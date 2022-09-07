Göztepe Hasic ve Emirhan'ı kiraladı - Son Dakika
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Göztepe Hasic ve Emirhan'ı kiraladı

07.09.2022 11:24
Göztepe Hasic ve Emirhan'ı kiraladı

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe transfer döneminin bitimine 1 gün kala Beşiktaş'tan iki oyuncuyu kiraladı.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe transfer döneminin bitimine 1 gün kala Beşiktaş'tan iki oyuncuyu kiraladı. Siyah-beyazlıların İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton forması giyen Nathan Redmond'u kadrosuna katmasının ardından Ajdin Hasic ve Emirhan Delibaş, Göz-Göz'ün yolunu tuttu. Southampton'ın hisselerini de elinde bulunduran Sport Republic şirketinin Beşiktaş'tan iki oyuncuyu futbol şubesini devraldığı Göztepe'ye istediği ve anlaşmanın gerçekleştiği ifade edildi.

Göztepe hisselerinin de yüzde 70'ini alan Sport Republic, diğer kulübü Southampton aracılığıyla Göztepe'ye de iki oyuncu kazandırmış oldu. Sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı formayı giyecek olan Boşnak forvet Hasic, 2019-2020 sezonunda Beşiktaş'a geldi. Geçen sezon Ümraniyespor'a kiralanan 20 yaşındaki oyuncu İstanbul ekibinde 8 maça çıkıp 1 gol attı ve Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı. Beşiktaş altyapısından yetişen 19 yaşındaki golcü Emirhan ise 2020-2021 sezonunda profesyonel oldu.

CISSE OLMADIGöztepe'nin Ibrahima Cisse transferi ise gerçekleşmedi. Tam 3 kez sağlık taramasına giren Gineli futbolcunun testleri geçemediği ifade edildi. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu son olarak Belçika'nın FC Seraing takımında forma giymişti.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Southampton FC, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe Hasic ve Emirhan'ı kiraladı - Son Dakika

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