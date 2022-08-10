Denizlispor yeni sezona dualarla merhaba dedi - Son Dakika
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Denizlispor yeni sezona dualarla merhaba dedi

10.08.2022 21:26
Denizlispor yeni sezona dualarla merhaba dedi

Spor Toto 1. Lig 2022-2023 sezonuna Eyüpspor ile deplasmanda oynayacağı maçla başlayacak olan A. Denizlispor, yeni sezona dualarla merhaba dedi.

Spor Toto 1. Lig 2022-2023 sezonuna Eyüpspor ile deplasmanda oynayacağı maçla başlayacak olan A. Denizlispor, yeni sezona dualarla merhaba dedi.

Sezona Eyüpspor ile deplasmanda oynayacağı maçla başlayacak olan A. Denizlispor, hazırlıklarını sürdürürken, İl Müftüsü Mehmet Aşık Haluk Ulusoy Tesislerini ziyaret etti. Kulüp Başkanı Mehmet Uz, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcuların da katıldığı ziyarette, yeni sezon öncesi kurban kesilirken, Müftü Mehmet Aşık dua ederek, kazasız, belasız ve başarılı bir sezon temennisinde bulundu.

Kulüp Başkanı Mehmet Uz, ziyaretten dolayı İl Müftüsü Mehmet Aşık'a teşekkür ederek, üzerinde ismi yazılı forma verdi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Denizlispor, Mehmet Aşık, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlispor yeni sezona dualarla merhaba dedi - Son Dakika

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