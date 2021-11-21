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Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 MKE Ankaragücü: 0 - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 MKE Ankaragücü: 0

21.11.2021 21:19
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 MKE Ankaragücü: 0

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Adanaspor evinde karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi.

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Adanaspor evinde karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi.

Maçtan dakikalar

5. dakikada sol kanattan atak geliştiren Adanspor'da Celil ceza sahasına sokulup İsmail'e pas verdi. İsmail ceza sahası içerisinde topu kontrol etti ancak Ankaragücü savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

17. dakikada kullanılan serbest vuruşta Eren Derdiyok ceza sahasında kafayla topu Ariyibi'nin önüne indirdi. Ariyibi bekletmeden şutunu çekti. Top Adanspor defansına çarparak uzaklaştı.

27. dakikada sol kanattan atak geliştiren Adanaspor'da İsmail, ceza sahası içine yerden pas verdi. Topla buluşan Celil bekletmeden şutunu çekti ancak meşin yuvarlak defansa çarparak az farkla kornere çıktı.

28. dakikada Adanaspor'da köşe vuruşunu kullanan Fıratcan, Thomas'a pas verdi. Thomas ceza sahası dışındaki Celil'e pasını aktardı. Celil'in bekletmeden yaptığı vuruşta top kaleci Akın'da kaldı.

47. dakikada Adanaspor'da serbest vuruşu kullanan Celil, ceza sahasına ortasını açtı. Fıratcan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.

52. dakikada Ankaragücü'nde atağa çıkan Eren topla birlikte ilerleyerek pasını ceza sahası içerisinde bulunan Ariyibi'ye gönderdi. Ariyibi'nin sert şutunda top kaleci Karacic'te kaldı.

57. dakikada Fıratcan'ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında Ankaragücü savunmasında Sinan topu uzaklaştırmak istedi. Ancak top ağlarla buluştu. 1-0

82. dakikada Geraldo sol kanattan yerden ortasını açtı. Topla buluşan Ali Kaan bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Goran topu kornere çeldi.

90+2. dakikada Geraldo'nun sol kanattan ortasında topa yükselen Sinan, Adanaspor'da Evren'in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı düdüğünü çaldı.

90+4. dakikada Ankaragücü'nde penaltı vuruşunu kullanmak üzere Nadir topun başına geçti. Nadir'in şutunda kaleci Karacic sol köşeye yatarak gole izin vermedi.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Murat Erdoğan xx, Emrah Ünal xx, Cem Özbay xx

Adanaspor: Karacic xx, Celil Yüksel xx, Benasser xx (Ahmethan Köse dk. 84 ?), Donkor xx, Samed Ali Kaya xx (Cem Özdemir dk. 72 x), Thomas xx (Tetteh dk. 72 x), Evren Korkmaz xx, Uğurcan Yazığılı x, Benjamin Roche xx, İsmail Erdoğan xx, Fıratcan Üzüm xx

Yedekler: Burak Çapkınoğlu, Muhammet Ömer Çakı, Harun Kaya, Kingsley Innocent, İbrahim Aksu

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

MKE Ankaragücü: Akın Alkan xx, Erdem Özgenç xx, Abdullah Durak xx (İshak Çakmak dk. 64 x), Pinto xx, Eren Derdiyok xx, Gregory Ariyibi xx (Cem Ekinci dk. 87 ?), Ghayas Zahid xx (Ali Kaan dk. 81 ?), Yusuf Abdioğlu xx, Sinan Osmanoğlu xx, Mehmet Murat Uçar xx (Geraldo dk. 81 ?), Aatif Chahechouhe xx (Nadir Çiftçi dk. 64 x)

Yedekler: Mert Topuz, Erdi Dikmen, Ulaş Yılmaz, Sıtkı Ferdi İmdat, Arif Emre Eren

Teknik Sorumlu: Necati Erkmen

Gol: Sinan Osmanoğlu (dk. 57 k.k) (Adanaspor)

Sarı kartlar: İsmail Erdoğan, Evren Korkmaz (Adanaspor), Yusuf Abdioğlu, Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü) - ADANA

Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 MKE Ankaragücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 MKE Ankaragücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 MKE Ankaragücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 MKE Ankaragücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 MKE Ankaragücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 MKE Ankaragücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 MKE Ankaragücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 MKE Ankaragücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 MKE Ankaragücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 MKE Ankaragücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 MKE Ankaragücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 MKE Ankaragücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 MKE Ankaragücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 MKE Ankaragücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 MKE Ankaragücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 MKE Ankaragücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 MKE Ankaragücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 MKE Ankaragücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 MKE Ankaragücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 MKE Ankaragücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 MKE Ankaragücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 MKE Ankaragücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 MKE Ankaragücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 MKE Ankaragücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 MKE Ankaragücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 MKE Ankaragücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 MKE Ankaragücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 MKE Ankaragücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 MKE Ankaragücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 MKE Ankaragücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 MKE Ankaragücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 MKE Ankaragücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 MKE Ankaragücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 MKE Ankaragücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 MKE Ankaragücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 MKE Ankaragücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 MKE Ankaragücü: 0

MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Spor Toto, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 MKE Ankaragücü: 0 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 MKE Ankaragücü: 0 - Son Dakika
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