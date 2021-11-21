Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 MKE Ankaragücü: 0

90+4. dakikada Ankaragücü'nde penaltı vuruşunu kullanmak üzere Nadir topun başına geçti. Nadir'in şutunda kaleci Karacic sol köşeye yatarak gole izin vermedi.

57. dakikada Fıratcan'ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında Ankaragücü savunmasında Sinan topu uzaklaştırmak istedi. Ancak top ağlarla buluştu. 1-0

28. dakikada Adanaspor'da köşe vuruşunu kullanan Fıratcan, Thomas'a pas verdi. Thomas ceza sahası dışındaki Celil'e pasını aktardı. Celil'in bekletmeden yaptığı vuruşta top kaleci Akın'da kaldı.

27. dakikada sol kanattan atak geliştiren Adanaspor'da İsmail, ceza sahası içine yerden pas verdi. Topla buluşan Celil bekletmeden şutunu çekti ancak meşin yuvarlak defansa çarparak az farkla kornere çıktı.

5. dakikada sol kanattan atak geliştiren Adanspor'da Celil ceza sahasına sokulup İsmail'e pas verdi. İsmail ceza sahası içerisinde topu kontrol etti ancak Ankaragücü savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

50 bin arının arasına maskesiz ve kıyafetsiz giriyor

AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer