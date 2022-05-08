Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: Spor Toto 1. Lig

08.05.2022 18:02
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: AktepeHakemler: Furkan Aksuoğlu, Deniz Turgut, Burak CansızAnkara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut (Dk. 79 Erkam Reşmen), Mehmet Tayfun Dingil, Taha Batuhan Yayıkcı, Muharrem Cinan, Taşkın Çalış (Dk. 88 Uğur Utlu), Uzodimma (Dk. 88 Hamza Gür), Alhassan, Aykut Çeviker (Dk.

Stat: Aktepe

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Deniz Turgut, Burak Cansız

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut (Dk. 79 Erkam Reşmen), Mehmet Tayfun Dingil, Taha Batuhan Yayıkcı, Muharrem Cinan, Taşkın Çalış (Dk. 88 Uğur Utlu), Uzodimma (Dk. 88 Hamza Gür), Alhassan, Aykut Çeviker (Dk. 73 Ali Yavuz Kol), Olawoyin, Eze

Manisa FK: Ömer Kahveci, Bedirhan Altunbaş, Sadi Karaduman (Dk. 46 Erhan Çelenk), Landre, Çağrı Giritlioğlu, Gakpa, Yasin Pehlivan (D. 73 Tabekou), Hakan Barış, Diallo (Dk. 46 Anıl Koç), Veli Çetin, Okan Eken (Dk. 68 Ozegovic)

Goller: Dk. 28 Gakpa (penaltıdan) (Manisa FK), Dk. 30 Olawoyin, Dk. 82 Eze (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 27 Taha Batuhan Yayıkcı, Dk. 44 Muharrem Cinan, Dk. 89 Hamza Gür (Ankara Keçiörengücü), Dk. 77 Bedirhan Altunbaş, Dk. 88 Veli Çetin (Manisa FK)

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Ankara Keçiörengücü, Manisa FK'yi 2-1 yendi.

Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig

YORUMLAR
500
Korkut'ta 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulaması yapıldı Korkut'ta 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulaması yapıldı Manisa FK, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü Manisa FK, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Mehmet Tayfun, Erkam Reşmen, KEÇİÖRENGÜCÜ, Korkut, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika


Son Dakika
18:04 Beşiktaş-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu
18:03 Melih Gökçek'in "Ümit Özdağ eğitilmiş biri" sözlerine Özdağ'dan yanıt geldi: Benim karşıma çakarsan seni perişan ederim
17:56 Trabzonspor taraftarları Yenikapı'da şampiyonluğu kutladı! Birçok sanatçı sahne aldı
17:50 Çavuşoğlu'nun bozkurt hareketine tepki geldi! Diplomat atamasında Türkiye'ye engel koyup, Ermenistan'a onay verdiler
17:18 Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti! İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu'nun geçmişte kaynanalara verdiği tavsiye yeniden gündem oldu
17:15 Kremlin uzay ajansı başkanı Rogozin'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Olası bir nükleer savaşta tüm NATO ülkelerini yarım saat içinde yok ederiz
17:08 Mersin'de turfanda kiraz hasadı yapıldı! Tanesi 5 liradan satılıyor
17:04 Jorge Jesus sarı-lacivertli taraftarı heyecanlandırdı: Fenerbahçe beni bekliyor
16:44 Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü, "Dizi yeniden mi başlıyor?" sorusunu yanıtladı
16:41 Annesini trafik kazasında kaybeden Merih Demiral'dan duygusal Anneler Günü paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 18:12:33. #1.13#
SON DAKİKA: Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement