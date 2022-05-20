Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Eyüpspor: 3 - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Eyüpspor: 3

20.05.2022 22:01
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Eyüpspor: 3

Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında Balıkesirspor, sahasında Eyüpspor'a 3-0 mağlup oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında Balıkesirspor, sahasında Eyüpspor'a 3-0 mağlup oldu.

Maçtan Dakikalar

4. dakikada Eyüpspor'un kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Sekidika'nın kafa vuruşu kaleyi bulmadı.

6. dakikada Balıkesirspor defansının hatasında topu kapan Caner Hüseyin pasını Mete Kaan'a aktardı. Bu oyununun şutunda top ağlara gitti. 0-1

37. dakikada Muhammet Ali Doğan'ın hatalı geri pasında topu alan Caner Hüseyin Bağ, kaleciyi de geçerek meşin yuvarlağı bol ağlara gönderdi. 0-2

67. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Jesse Sekidika'nın şutu az farkla auta gitti.

75. dakikada Sekidika'nın kaleye yaklaşık 20 metre mesafeden şutunda top filelerle buluştu. 0-3

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi xx, Murat Temel xx, Suat Güz xx

Balıkesirspor: Yiğithan Kır xx, Alperen Erdinç xx (Batuhan İşçiler dk. 46 x), Muhammed Ali Doğan xx, Ayberk Kaygısız xx, Sedat Yiğit Kurnaz xx (Berkay Aykurt dk. 46 x), Güney Çelik Keleş xx, Hüseyin Karabey xx, Görkem Altun xx, Hasan Can Bingül xx (Arda Göroğlu dk. 70 x), Bedirhan Kolkoparan xx (Hasan Turhan Türker dk. 70 x), Cumali Bişi xx (Berk Tosun dk. 46 x)

Yedekler: Yasin Yiğit Berber, Ahmet Fatih Güzel, Enes Karabulut, Oğuz Han Aynaoğlu, Ahmet Çağrı Çolak,

Teknik Direktör: Alaettin Hikmet Işık

Eyüpspor: Kubilay Anteplioğlu xx, Yalçın Kılınç xx, Timur Temeltaş xx, Taşkın İlter xx (Enes Ersoy Öztürk dk. 77 x), Mananga Buatu xx (Musah Mohamed dk. 68 x), Mehmet Uslu xx, Mete Kaan Demir xxx (Umut Bulut dk. 68 xx), Jesse Sekidika, Mikail Okyar xx, Bekir Yılmaz xx (Ahmet Ildız dk. 46 x), Caner Hüseyin Bağ xx (Oğulcan Çağlayan dk. 46 xx)

Yedekler: Emrullah Şalk, Enes Keskin

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Goller: Mete Kaan Demir (dk. 6), Caner Hüseyin Bağ (dk. 37), Sekidika (dk. 70) (Eyüpspor)

Sarı Kart: Berk Tosun (Balıkesirspor)

(Umut Çınar - İHA)

Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Eyüpspor: 3
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Eyüpspor: 3
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Eyüpspor: 3
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Eyüpspor: 3
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Eyüpspor: 3
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Eyüpspor: 3
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Eyüpspor: 3

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Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 0 Bandırmaspor: 0 Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 0 Bandırmaspor: 0 Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Galatasaray: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Eyüpspor: 3 - Son Dakika
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