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Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 0 Samsunspor: 2 - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 0 Samsunspor: 2

16.01.2022 18:30
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 0 Samsunspor: 2

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Balıkesirspor sahasında karşılaştığı Samsunspor'a 2-0 mağlup oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Balıkesirspor sahasında karşılaştığı Samsunspor'a 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

19. dakikada gelişen Samsunspor atağında topla buluşan Hasan Kılıç'ın sert şutunu Kaleci Atilla çeldi. Dönen topa vuran Yasin Öztekin topu ağlarla buluşturdu. 0-1

28. dakikada Erdem'in pası ile topla buluşan Otoo'nun sert şutu kale direğinin dibinden auta çıktı.

34. dakikada ani gelişen Samsunspor'un Tomane'nin düşürülmesi ile kazanılan serbest vuruşu Yasin kullandı. Yasin'in sert şutunu kaleci Atilla kornere çeldi.

41. dakikada Cihan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Osman Çelik'in röveşatasını kaleci Atilla kornere çeldi.

75. dakikada ani gelişen Balıkesirspor atağında Doğa'nın ortasına Nwankwo'nun kafa şutu az farkla auta çıktı.

83. dakikada Samsunspor atağında topla buluşan Yasin Öztekin müsait durumda bulunan Fofana'ya verdi. Fofana'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy xx, Oğuz Kağan Çalışır xx, Mehmet Akıncık xx

Balıkesirspor: Atilla Özmen xx, Erdem Gökçe xx, Sedat Dursun xx, Batuhan İşçiler xx, Doğa İşeri xx (Anıl Taşdemir dk. 86 ?), Kore xx, Abraham Nwankwo xx, Mahatma Otoo xx (Oltion Bilalli dk. 46 xx), İbrahim Halil Çolak xx, Peter Ambrose xx (Oğuzhan Aynaoğlu dk. 75 x), Foxi xx (Cumali Bişi dk. 46 xx)

Yedekler: Yiğithan Kır, Muhammed Ali Doğan, Ayberk Kaygısız, Emirhan Çakır, Birol Parlak

Teknik Direktör: Giray Bulak

Samsunspor: Nurullah Aslan xx, Yunus Emre Çift xx, Cihan Kahraman xx (Eraldo Çinari dk. 58 x), Fernandes Mendes xxx, Bateau xx, Alaaddin Okumuş xxx, Yasin Öztekin xxx, Soner Gönül xx, Hasan Kılıç xx, Moryke Fofana xxx (Melih Okutan dk. 88 ?), Osman Çelik xx (Berk Taşkın dk. 81 ?)

Yedekler: Aykut Öztürk, Hüseyin Öztürk, Tolga Ciğerci, Recep Burak Yılmaz, Bah, Muhammet Ali Özbaskıcı, Ali Kılıç

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Golker: Yasin Öztekin (dk. 19), Fofana (dk. 83) Samsunspor,

Sarı kartlar: Sedat Dursun, Cumali Bişi (Balıkesirspor) - BALIKESİR

Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 0 Samsunspor: 2
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 0 Samsunspor: 2
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 0 Samsunspor: 2
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 0 Samsunspor: 2
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 0 Samsunspor: 2
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 0 Samsunspor: 2
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 0 Samsunspor: 2
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 0 Samsunspor: 2
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 0 Samsunspor: 2
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 0 Samsunspor: 2
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 0 Samsunspor: 2
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 0 Samsunspor: 2
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 0 Samsunspor: 2
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 0 Samsunspor: 2

YORUMLAR
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Yasin Öztekin, Balıkesirspor, Samsunspor, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 0 Samsunspor: 2 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 0 Samsunspor: 2 - Son Dakika
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