Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 0 Samsunspor: 2

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Balıkesirspor sahasında karşılaştığı Samsunspor'a 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
19. dakikada gelişen Samsunspor atağında topla buluşan Hasan Kılıç'ın sert şutunu Kaleci Atilla çeldi. Dönen topa vuran Yasin Öztekin topu ağlarla buluşturdu. 0-1
28. dakikada Erdem'in pası ile topla buluşan Otoo'nun sert şutu kale direğinin dibinden auta çıktı.
34. dakikada ani gelişen Samsunspor'un Tomane'nin düşürülmesi ile kazanılan serbest vuruşu Yasin kullandı. Yasin'in sert şutunu kaleci Atilla kornere çeldi.
41. dakikada Cihan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Osman Çelik'in röveşatasını kaleci Atilla kornere çeldi.
75. dakikada ani gelişen Balıkesirspor atağında Doğa'nın ortasına Nwankwo'nun kafa şutu az farkla auta çıktı.
83. dakikada Samsunspor atağında topla buluşan Yasin Öztekin müsait durumda bulunan Fofana'ya verdi. Fofana'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy xx, Oğuz Kağan Çalışır xx, Mehmet Akıncık xx
Balıkesirspor: Atilla Özmen xx, Erdem Gökçe xx, Sedat Dursun xx, Batuhan İşçiler xx, Doğa İşeri xx (Anıl Taşdemir dk. 86 ?), Kore xx, Abraham Nwankwo xx, Mahatma Otoo xx (Oltion Bilalli dk. 46 xx), İbrahim Halil Çolak xx, Peter Ambrose xx (Oğuzhan Aynaoğlu dk. 75 x), Foxi xx (Cumali Bişi dk. 46 xx)
Yedekler: Yiğithan Kır, Muhammed Ali Doğan, Ayberk Kaygısız, Emirhan Çakır, Birol Parlak
Teknik Direktör: Giray Bulak
Samsunspor: Nurullah Aslan xx, Yunus Emre Çift xx, Cihan Kahraman xx (Eraldo Çinari dk. 58 x), Fernandes Mendes xxx, Bateau xx, Alaaddin Okumuş xxx, Yasin Öztekin xxx, Soner Gönül xx, Hasan Kılıç xx, Moryke Fofana xxx (Melih Okutan dk. 88 ?), Osman Çelik xx (Berk Taşkın dk. 81 ?)
Yedekler: Aykut Öztürk, Hüseyin Öztürk, Tolga Ciğerci, Recep Burak Yılmaz, Bah, Muhammet Ali Özbaskıcı, Ali Kılıç
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Golker: Yasin Öztekin (dk. 19), Fofana (dk. 83) Samsunspor,
Sarı kartlar: Sedat Dursun, Cumali Bişi (Balıkesirspor) - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 0 Samsunspor: 2 - Son Dakika Spor