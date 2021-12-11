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Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Ümraniyespor: 2 - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Ümraniyespor: 2

11.12.2021 21:20
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Ümraniyespor: 2

Spor Toto 1. Lig'in 16. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Ümraniyespor karşılaştı.

Spor Toto 1. Lig'in 16. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Ümraniyespor karşılaştı. Müsabakayı deplasman takımı Ümraniyespor 2-1 kazandı.

Maçtan dakikalar:

1. dakikada ani gelişen Balıkesirspor atağında Doğa İşeri pası ile ceza sahasına giren İbrahim Halil'in kaleye giden şutunu Kartal kornere çeldi.

19. dakikada gelişen Ümraniyespor atağında Camara'nın ceza sahası içine ortaladığı topa Oğuz'dan önce kaleci Atilla sahip oldu.

23. dakikada kazanılan serbest atışı Anıl kullandı defansın uzaklaştırdığı topa gelişene vuran Birol Parlık'ın sert şutunu Kaleci Burak Öğür topu kornere çeldi.

28. dakikada Ümraniyespor atağında Vrsajevic'in sağ kanattan yaptığı ortaya Caamara'nın kafa vuruşu az farkla auta gitti.

34. dakikada Kartal'ın ara pası ile ceza sahası içinde Camara'nın sert şutuna Erdem ayak koyarak topu kornere çeldi.

38. dakikada gelişen Anıl'ın başlattığı Balıkesirspor atağında topla buluşan Foxi'nin ortasına Doğa İşeri'nin sert şutu az farkla auta gitti.

40. dakikada ani gelişen Ümraniyespor atağında Onur'un ortasına Oğuz Gürbulak'ın şutu ağlarla buluştu. 0-1

55. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Anıl'ın pası ile cezasahasına giren İbrahim Halil'in şutu kaleci Burak'ın sağından ağlarla buluştu. 1-1

60. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Erdem'in ceza sahası içine ortaladığı topa gelişine İbrahim Halil'in şutunu Kaleci Burak uzaklaştırdı.

63. dakikada Vrasavic'in ceza sahası içine ortaladığı topa Onur Ayık kafa ile ağlara gönderdi. 1-2

90. dakikada gelişen Balıkesirspor atatğında Muhammed Ali'nin sert şutunu kaleci Burak kornere çeldi.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Yiğit Arslan xx, Murat Şener xx, Ali Can Alp xx

Balıkesirspor: Atilla Özmen xx, Erdem Gökçe xx, Batuhan İşçiler xx, Birol Parlak xx (Sedat Dursun dk. 68 x), Doğa İşeri xx (Muhammed Ali Doğan dk. 89 ?), Adam Cedrıc Kore xx, Cumali Bişi xx, Anıl Taşdemir xx (Oltıon Billali dk. 89 ?), Mahatma Otoo xx (Oğuz Han Aynaoğlu dk. 46 xx), Foxi Ketheovama xx (Abdulkadir Özgen dk. 68 x), İbrahim Halil Çolak xxx

Yedekler: Yiğithan Kır, Alperen Erdinç, Andaç Güleryüz, Cemal Kızılateş, Roman Bezjak

Teknik Direktör: Giray Bulak

Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Avdıja Vrsajevıc xxx, Mustafa Eser xx, Tomıslav Glumac xxx, İdrissa Camara xxx, Serkan Göksu xx, Yacıne Bammou xx (Yonattan Del Valle dk. 79 ?), Onur Ayık xxx (Muhammed Kehinde dk. 83 ?), Oğuz Gürbulak xxx, Kartal Kayra Yılmaz xxx, Ercan Coşkun xx (Faruk Can Genç dk. 46 x)

Yedekler: Anıl Demir, Orkun Özdemir, Yunus Emre Mertoğlu, Mustafa Can Karagöz, Yiğithan Güveli, Muammer Denizhan Taşkan, Tahsin Hacumustafaoğlu

Teknik Sorumlu: Recep Uçar

Goller: Oğuz Gürbulak (dk. 40), Onur Ayık (dk. 63) (Ümraniyespor), İbrahim Halil (dk. 55) Balıkesirspor)

Kırmızı kart: Giray Bulak (TD) (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Oğuz Han Aynaoğlu, Batuhan İşçiler, Sedat Dursun (Balıkesirspor), Faruk Can Genç (Ümraniyespor) - BALIKESİR

Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Ümraniyespor: 2
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Ümraniyespor: 2
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Ümraniyespor: 2
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Ümraniyespor: 2
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Ümraniyespor: 2
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Ümraniyespor: 2
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Ümraniyespor: 2
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Ümraniyespor: 2
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Ümraniyespor: 2
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Ümraniyespor: 2
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Ümraniyespor: 2
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Ümraniyespor: 2
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Ümraniyespor: 2

Balıkesirspor, Ümraniyespor, Onur Ayık, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Ümraniyespor: 2 - Son Dakika Spor


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