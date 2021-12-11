Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 Ümraniyespor: 2

63. dakikada Vrasavic'in ceza sahası içine ortaladığı topa Onur Ayık kafa ile ağlara gönderdi. 1-2

55. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Anıl'ın pası ile cezasahasına giren İbrahim Halil'in şutu kaleci Burak'ın sağından ağlarla buluştu. 1-1

34. dakikada Kartal'ın ara pası ile ceza sahası içinde Camara'nın sert şutuna Erdem ayak koyarak topu kornere çeldi.

28. dakikada Ümraniyespor atağında Vrsajevic'in sağ kanattan yaptığı ortaya Caamara'nın kafa vuruşu az farkla auta gitti.

19. dakikada gelişen Ümraniyespor atağında Camara'nın ceza sahası içine ortaladığı topa Oğuz'dan önce kaleci Atilla sahip oldu.

1. dakikada ani gelişen Balıkesirspor atağında Doğa İşeri pası ile ceza sahasına giren İbrahim Halil'in kaleye giden şutunu Kartal kornere çeldi.

Spor Toto 1. Lig'in 16. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Ümraniyespor karşılaştı. Müsabakayı deplasman takımı Ümraniyespor 2-1 kazandı.

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