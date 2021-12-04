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Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 1 Gençlerbirliği: 2 - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 1 Gençlerbirliği: 2

04.12.2021 16:49
Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 1 Gençlerbirliği: 2

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti. Başkent ekibi sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Maçtan dakikalar

23. dakikada Keny'nin sol kanattan attığı pasla kale önünde topla buluşan Doğan Can, uygun pozisyonda aşırtma bir vuruş denedi ancak meşin yuvarlağa istediği gibi vuramayınca top üstten dışarı gitti.

30. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bentley uzaktan şansını denedi ancak meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı gitti.

34. Bandırmaspor hızlı çıktı. Caner Cavlun sol kanattan ceza sahası içine girerek çaprazdan sert vurdu ancak kaleci Übeyd bu pozisyonda gole izin vermedi.

57. dakikada savunmadan atılan uzun topta meşin yuvarlakla buluşan Keny, kalecinin de önde olmasını fırsat bilerek ceza sahası dışından şutunu çekti ancak istediği vuruşu gerçekleştiremedi, top üstten auta çıktı.

63. dakikada Levent Ayçiçek'in düşürülmesi üzerine Bandırmaspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Mulumba'nın vuruşunda kaleci Übeyd gole izin vermedi.

69. dakikada Akşel Aktaş'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Arda Kızıldağ direkt olarak şutunu çekti. zeminden seken top filelerle buluştu. 0-1

81. dakikada Keny'nin düşürülmesiyle birlikte Bandırmaspor bir penaltı daha kazandı. Bu kez topun başına geçen Manaj fileleri havalandırarak skora eşitlik getirdi. 1-1

85. dakikada hızlı çıkan Gençlerbirliği'nde savunmanın arkasına atılan pasla Lima, kaleci Gökay'la karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu düzgün bir vuruş yaparak skoru ilan etti. 1-2

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Murat Erdoğan xx, Gökhan Memişoğlu xx, Kemal Mavi xx

RH Bandırmaspor: Gökay Değirmenci xx, Okan Alkan xx, Alpay Koldaş xx (Kerim Avcı dk. 90+2 ?), Dos Santos xx, Caner Cavlun x, Mulumba x, Landel x (Manaj dk. 74 xx), Levent Ayçiçek xx (Burak Süleyman dk. 74 x), Doğancan Davas x (Mehmet Özcan dk. 46 x), Bentley x (Guido Koçer dk. 46 x), Keny xx

Yedekler: Erdem, Bilal, Gökay, Süleyman, Berke

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman xxx, Ömürcan Artan xx, Arda Kızıldağ xx, Gökhan Gül xx, Kerem Can Akyüz xx, Aksel Aktaş xx (Mert Kabasakal dk. 90+2 ?), Grechyshkin xxx, Barış Alıcı xxx (Gökhan Altıparkmak dk. 90+2 ?), Lima xxx, Musa Şahindere x (Metehan Mert dk. 86 ?), Eleke xx (Bieliaiev dk. 67 xx)

Yedekler: Ramazan, Mert, Abdullah, Furkan, Muhammed, Baran

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Goller: Alpay (dk. 69), Lima (dk. 85) (Gençlerbirliği), Manaj (dk. 83 pen.) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Lima, Musa Şahindere, Aksel Aktaş, Ömürcan (Gençlerbirliği), Keny, Burak Süleyman (Bandırmaspor) - BALIKESİR

Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 1 Gençlerbirliği: 2
Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 1 Gençlerbirliği: 2
Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 1 Gençlerbirliği: 2
Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 1 Gençlerbirliği: 2
Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 1 Gençlerbirliği: 2
Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 1 Gençlerbirliği: 2
Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 1 Gençlerbirliği: 2

Gençlerbirliği, Bandırmaspor, Spor Toto, Lima, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 1 Gençlerbirliği: 2 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 1 Gençlerbirliği: 2 - Son Dakika
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