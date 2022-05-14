Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 Ankara Keçiörengücü: 2 - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında BB Erzurumspor sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

4. dakikada sağ kanattan gelişen BB Erzurumspor atağında Novikovas pasıyla topla buluşan Orhan Ovacıklı'nın ceza sahasına yaptığı ortaya arka direkte iyi yükselen Olanera iyi yükseldi ve kafayla topu filelere gönderdi. 1-0

25. dakikada Olanera orta sahadan aldığı topla ceza sahasına kadar girdi. Defansın uzaklaştıramaya çalıştığı topu önünde bulan Novikovas sert ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

55. dakikada çalımlarla ceza sahasına kadar giren Olawoyin'in Olenara'nın müdahalesiyle yerde kalması sonucu kazanılan penaltı atışını kullanan Eze topu ağlara gönderdi. 2-1

57. dakikada orta alandan gelişen Ankara Keçiörengücü atağında Djibrilla, Eze ile paslaşmasında topu tekrar alan Djibrilla topu ağlarla buluşturdu. 2-2

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Gökmen Baltacı xx, Kemal Elmas xx

BB Erzurumspor: Göktuğ xx, Mustafa Akbaş xx, Mustafa Yumlu xx, Orhan Ovacıklı xx, Batuhan x (Eren Tozlu dk. 73 x), Emircan x (Malle dk. 73 x), Gökhan x, Mücahit Albayrak x (Rosheuvel dk. 90 ?), Shala x (Alican, dk. 60 x), Novikovas xx, Olanare xx

Yedekler: Rıdvan, Erkan, Aykut Demir, Eyüp, Ahmet Canbaz, Yusuf,

Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Mehmet xx, Ogün xx, Batuhan xx, Hüsamettin x (Erkam dk. 46 x), Taşkın xx (Alhassan dk. 73 x), Aykut xx, Uzodimma x (Djibrilla dk. 46 xx), Uğur Utlu x (Ali Yavuz Kol dk. 46 x) Olawoyin xx, Eze xx (Fatih dk. 85 ?)

Yedekler: Kayacan, Abdulkadir, Hamza

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Goller: Olanare (dk. 4, 25) Novikovas (BB Erzurumspor), Eze (dk. 55 pen.) Djibrilla (dk. 57) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kart: Batuhan (Ankara Keçiörengücü) - ERZURUM