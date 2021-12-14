Üye Girişi
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 Gençlerbirliği: 0 - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 Gençlerbirliği: 0

14.12.2021 15:35
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 Gençlerbirliği: 0

Spor Toto 1. Lig'in 17. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Spor Toto 1. Lig'in 17. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Müsabakadan ev sahibi ekip 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Maçtan dakikalar

17. dakikada Arda'nın uzun mesafeli pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Lima'nın vuruşu Göktuğ'da kaldı.

23. dakikada sağ taraftan Barış'ın ortasında topla buluşan Lima'nın sert şutu üstten dışarı çıktı.

24. dakikada sol taraftan Barış'ın ortasında müsait pozisyonda topla buluşan Musa'nın plase vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.

44. dakikada sağ taraftan Novikovas'ın arka direğe ortasında Emircan'ın vuruşu üstten dışarı çıktı.

50. dakikada Hasek'in ceza yayı üzerinden sert şutunu kaleci güçlükle dışarı çeldi.

52. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Novikovas'ın sert şutunu kaleci dışarı çeldi.

64. dakikada Novikovas'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Emircan'ın sert vuruşu ağlara gitti. 1-0

70. dakikada Süleyman'ın pasıyla ceza sahasına giren Olanare düzgün bir vuruşla kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu. 2-0

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Onur Özütoprak xx, Mehmet Ali Akkor xx, Oğuz Kağan Çalışır xx

BB Erzurumspor: Göktuğ xx, Orhan xx, Mustafa Yumlu xx (Gökhan Kardeş dk. 62 xx), Mustafa Akbaş xx (Aykut dk. 46 xx), Ufuk xx, Estrela xx, Hasek xx, Novikovas xxx (Alican dk. 85 ?), Shala xx (Süleyman dk. 46 xxx), Emircan xxx, Olanare xxx (Ahmet dk. 73 xx)

Yedekler: Szumski, Oğuzhan, Fırat, Eyüp, Yusuf

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Gençlerbirliği: Übeyd xx, Ömürcan xx, Arda xx, Gökhan Gül xx, Kerem Can xx, Dmytro xx (Sallalich dk. 79 xx), Tshibola xx, Aksel xx (Lualua dk. 69 xx), Barış xx (Metehan dk. 79 xx), Musa xx (Eleke dk. 69 xx), Lima xx

Yedekler: Ramazan, Mert, Abdullah, Belyaev, Gökhan Altıparmak, Muhammed

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Goller: Emircan (dk. 64), Olanare (dk. 70) (BB Erzurumspor)

Sarı kart: Barış (Gençlerbirliği) - ERZURUM

Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 Gençlerbirliği: 0
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 Gençlerbirliği: 0
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 Gençlerbirliği: 0
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 Gençlerbirliği: 0
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 Gençlerbirliği: 0
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 Gençlerbirliği: 0
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 Gençlerbirliği: 0
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 Gençlerbirliği: 0

Erzurumspor Kulübü, Gençlerbirliği, Spor Toto, Lima, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 Gençlerbirliği: 0 - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sergio Ramos'dan meydan okuma geldi! Real Madrid'e gözdağı 15:31 Sergio Ramos'dan meydan okuma geldi! Real Madrid'e gözdağı
Suratına asit atan erkekle evlenen Berfin'in babası canlı yayına: Hepimize ihanet etti 14:56 Suratına asit atan erkekle evlenen Berfin'in babası canlı yayına: Hepimize ihanet etti 550 milyon liralık büyük yatırım! Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışı için sayılı gün kaldı 14:18 550 milyon liralık büyük yatırım! Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışı için sayılı gün kaldı Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini 14:16 Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim 14:15 Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim Artık ne yaparsa yapsın yaranamaz! Vitor Pereira dönemi bitiyor 14:09 Artık ne yaparsa yapsın yaranamaz! Vitor Pereira dönemi bitiyor Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı 11:27 Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz 10:25 Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz

Son Dakika Haberleri
15:30 Sergio Ramos'dan meydan okuma geldi! Real Madrid'e gözdağı
15:23 Prof. Dr. Özgenç'in OHAL sözlerine Meral Akşener'den çıkış geldi: Sakın ha böyle bir el uzatma olmasın
15:08 Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret çıkışı: 384 doların karşılığı olan Türk lirasını versinler
15:06 Defne Samyeli yine mest etti! Bu sefer de göğüs ve sırt dekolteli cesur bir elbise tercih etti
14:59 Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma
14:56 Suratına asit atan erkekle evlenen Berfin'in babası canlı yayına: Hepimize ihanet etti
14:54 Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta asansörde genç bir kıza tecavüz girişiminde bulunan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı
14:50 Türkiye'nin en büyük ucuzluk marketlerinde 112 ürüne zam
14:34 Konya'da aynı aileden 7 kişiyi katleden sanık: Maskemi çıkarıp silahı elime aldım
14:33 CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü
Haiti'de akarkayıt taşıyan bir kamyonun patlaması sonucu en az 40 kişi öldü Haiti'de akarkayıt taşıyan bir kamyonun patlaması sonucu en az 40 kişi öldü         
15:34
Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma         
15:00
CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü         
14:33
Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor         
14:17
Esenyurt'ta 4 çocuğun yanarak hayatını kaybettiği apartmanda yürek parçalayan görüntü Esenyurt'ta 4 çocuğun yanarak hayatını kaybettiği apartmanda yürek parçalayan görüntü         
14:16
Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem         
14:14
CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusuna Akyurt Belediye Başkanı cevap verdi CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusuna Akyurt Belediye Başkanı cevap verdi         
13:00
Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu!         
10:26
At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar         
10:02
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak         
10:01
"Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü! "Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü!         
10:00
Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu         
09:06
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı         
08:36
Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor         
21:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2021 15:43:17. #1.13#
SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 2 Gençlerbirliği: 0 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement