Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2 - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2

16.04.2022 22:31
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Boluspor, sahasında karşı karşıya geldiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-0'lık skorla mağlup oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Boluspor, sahasında karşı karşıya geldiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 2-0'lık skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

36. dakikada Boluspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Arda Köksal'ın şutu üstten auta çıktı.

38. dakikada Boluspor'un kullandığı köşe vuruşunun ardından ani gelişen BB Erzurumspor atağında Hasek yaklaşık 35 metreden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

74. dakikada ceza sahası içine gönderilen hava topunda Eren Tozlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Ömer Faruk Turtay x, Muhammet Yumak x, Burak Cansız x

Boluspor: Selmani xx, Fethi Özer xx, Eray Ataseven xx (Erdem Can Polat dk. 79 xx), Arda Şengül xx, Zahit Çınar xx, Bregu xx (Alican Özyürek 79 xx), Novak xx (Gökhan Karadeniz dk. 46 xx), Emin Bayram xx, Arda Köksal xx (Kemal Rüzgar dk. 59 xx), Abdurrahman Canlı xx, Balaj xx

Yedekler: Bartu Kulbilge, Rybka, Tugay Kaçar, Hakan Bilgiç, Talha Erdoğan, Bülent Cevahir,

Teknik Direktör: İlker Yanar

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski xx, Mustafa Akbaş xx (Alican Özfesli dk. 66 xx), Gökhan Kardeş xx, Mustafa Yumlu xx, Orhan Ovacıklı xx, Mücahit Albayrak xx, Hasek xxx (Hasan Batuhan Artarslan dk. 81 ?), Eren Tozlu xxx (Gökhan Aslan dk. 81 ?), Estrela xx, Emircan Altıntaş xx (Süleyman Koç dk. 81 ?), Olanare xx (Malle dk. 61 xx)

Yedekler: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Eyüp Oskan, Hüseyin Mevlütoğlu, Oltan Karakullukçu

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Goller: Hasek (dk. 38), Eren Tozlu (dk. 74) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı Kartlar: Mustafa Akbaş, Gökhan Kardeş, Szumski (Erzurumspor), Erdem Can Polat (Boluspor) - BOLU

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Erzurumspor Kulübü, Eren Tozlu, Spor Toto, Boluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2 - Son Dakika
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