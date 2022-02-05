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Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 1 Altınordu: 0 - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 1 Altınordu: 0

05.02.2022 18:07
Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 1 Altınordu: 0

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Bursaspor sahasında Altınordu'yu ağırladı.

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Bursaspor sahasında Altınordu'yu ağırladı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip Hasan Ayaroğlu'nun golüyle 1-0 kazandı.

Maçtan dakikalar

19. dakikada İsmail Yüksek'in pasında sağ kanatta topla buluşan Namiq Alasgarov, ceza sahası içine sarkarak çıkardığı şut kalenin yanından auta gitti.

28. dakikada Namiq Alasgarov'un pasına iyi hareketlenen Hasan Ayaroğlu, güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

38. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Namiq Alasgarov, sert ve düzgün bir vuruş çıkarttı. Top üst direğe çarpıp ceza sahasına düştü.

45+1. dakikada Bursaspor önce Mert Yılmaz, sonra da Hasan Ayaroğlu ile kaleyi yokladı. Her iki pozisyonda da kaleci Ali emre Yanar başarılı oldu.

61. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kürşad Sürmeli, bekletmeden kaleye şut çıkarttı. Kaleci Erhan Erentürk topu zorlukla çeldi.

66. dakikada ceza sahası içine iyi sarkan Mert Yılmaz, sert bir şut çıkarttı. Defans son anda müdahale ederek topu kornere gönderdi.

70. dakikada Hasan Ayaroğlu mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren ve kaleci ile karşı karşıya kalan Hasan'ın şutunda kaleci topu kornere çeldi.

74. dakikada Onur Atasayar yaptığı presle topu kapıp, kale önündeki Vefa Temel'e çevirdi. Genç oyuncu tek vuruş yaptı ancak defans pozisyonunu bozunca top kornere gitti.

Stat: Bitci Timsah Park

Hakemler: Bülent Birincioğlu xxx, Murat Şener xxx, Mert Bulut xxx

Bursaspor: Erhan Erentürk xxx, Onur Atasayar xxx, Furkan Emre Ünver xxxx, Mert Yılmaz xxx, Mehmet Erdem Uğurlu xxx, Nicolas Zalazar xxxx, Hasan Ayaroğlu xxxx (Uğur Kaan Yıldız dk. 90+3 ?), Burak Altıparmak xxx, Tuğbey Akgün xx (Vefa Temel dk. 59 xx), İsmail Yüksek xxx, Namiq Alasgarov xxxx

Yedekler: Canberk Yurdakul, Deniz Aydın, Ramazan Keskin, Kerem Kök, Barış Dalkıran, Eren Tunalı, Bilal Güney, Hasan Sabri Karaca

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Altınordu: Ali Emre Yanar xxx, Yusuf Arslan xx (Erdi Dikmen dk. 46 xx), Volkan Fındıklı xx, Kubilay Aktaş xx, Ahmet İlhan Özek xx, Ali Dere xx, Rıdvan Koçak x (Furkan Metin dk. 46 xx), Kürşad Sürmeli xx, Feyttullah Gürlük x (Ahmet Dereli dk. 58 x), Sami Satılmış x (Muzaffer Kocaer dk. 46 x) (Recep Aydın dk. 79 x), Hüsamettin Yener xx

Yedekler: Arif Şimşir, Yusuf Can Esendemir, Metehan Yılmaz, Recep Aydın, Anıl Arıcıoğlu, Kenan Fakılı

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Gol: Hasan Ayaroğlu (Dk. 28) (Bursaspor)

Sarı Kartlar: Yusuf Yalçın Arslan, Mustafa Kocaer, Ahmet İlhan Özek (Altınordu) - BURSA

Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 1 Altınordu: 0
Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 1 Altınordu: 0
Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 1 Altınordu: 0

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Hasan Ayaroğlu, Spor Toto, Altınordu, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 1 Altınordu: 0 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 1 Altınordu: 0 - Son Dakika
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