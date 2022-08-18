Spor Toto 1. Lig'de heyecan 2. hafta maçlarıyla devam edecek - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig'de heyecan 2. hafta maçlarıyla devam edecek

18.08.2022 09:20
Spor Toto 1. Lig'de heyecan 2. hafta maçlarıyla devam edecek

Spor Toto 1. Lig'de 2. hafta yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Spor Toto 1. Lig'de 2. hafta yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Boluspor, Bolu Atatürk Stadı'nda Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Müsabakada ilk düdük saat 21.00'de çalacak.

1. Lig'de haftanın müsabaka programı şöyle:

Yarın:

21.00 Boluspor-Gençlerbirliği (Bolu Atatürk)

20 Ağustos Cumartesi

17.00 Tuzlaspor-Beyçimento Bandırmaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

20.00 Yılport Samsunspor- Eyüpspor (Yeni 19 Mayıs)

21.45 Altınordu- Sakaryaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

21 Ağustos Pazar

16.30 Ankara Keçiörengücü-Bodrumspor (Aktepe)

17.00 Pendikspor- Altay (Pendik)

19.15 Yeni Malatyaspor- Adanaspor (Yeni Malatya)

21.45 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Gürsel Aksel)

22 Ağustos Pazartesi

21.00 Altaş Denizlispor- Çaykur Rizespor (Denizli Atatürk)

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Boluspor, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig'de heyecan 2. hafta maçlarıyla devam edecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig'de heyecan 2. hafta maçlarıyla devam edecek - Son Dakika
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