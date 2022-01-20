Spor Toto 1. Lig'in 22. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
Ligde haftanın programı şöyle:
Yarın:
19.00 Yılport Samsunpsor-Kocaelispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
22 Ocak Cumartesi:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Nasadoge Menemenspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
13.30 Manisa FK- Gençlerbirliği (Mümin Özkasap)
16.00 Altınordu- İstanbulspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 MKE Ankaragücü-Altaş Denizlispor (Eryaman)
23 Ocak Pazartesi:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Adanspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Adana)
16.00 Beypiliç Boluspor-Tuzlaspor (Bolu Atarürk)
19.00 Eyüpspor- Bursaspor (Eyüp)
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta heyecanı başlıyor - Son Dakika Spor