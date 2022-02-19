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Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta heyecanı - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta heyecanı

19.02.2022 00:58
Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta heyecanı

Spor Toto 1. Lig'de heyecan 19, 20 ve 21 Şubat'ta oynanacak maçlar ile kaldığı yerden devam ediyor.

Spor Toto 1. Lig'de heyecan 19, 20 ve 21 Şubat'ta oynanacak maçlar ile kaldığı yerden devam ediyor.

Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta heyecanı yarın, 20 Şubat Pazar ve 21 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. 26. hafta ligde orta sıra mücadelesi veren Boluspor ve Gençlerbirliği'nin yarın 13.30'daki karşılaşması ile başlayıp, 21 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak Altınordu - Bandırmaspor ve Eyüpspor - Menemenspor maçlarıyla tamamlanacak.

Lider konumda yer alan MKE Ankaragücü, pazar günü küme düşme hattındaki Bursaspor'u konuk edecek. Ankaragücü ile birlikte 49 puana sahip olan ve ikinci sırada yer alarak şampiyonluk mücadelesi veren Ümraniyespor ise pazartesi günü Manisa FK'nın konuğu olacak.

Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın

13.30 Boluspor - Gençlerbirliği

19.00 Tuzlaspor - Kocaelispor

20 Şubat Pazar

13.30 Samsunspor - Denizlispor

16.00 Balıkesirspor - İstanbulspor

19.00 MKE Ankaragücü - Bursaspor

21 Şubat Pazartesi

14.30 Manisa FK - Ümraniyespor

17.00 Adanaspor - BB Erzurumspor

20.00 Eyüpspor - Menemenspor

20.00 Altınordu - Bandırmaspor - İSTANBUL

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Pazartesi, Spor Toto, Boluspor, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta heyecanı - Son Dakika Spor


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