Spor Toto 1. Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de yapılacak 26. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri şöyle:

19 Şubat Cumartesi:

13.30 Beypiliç Boluspor- Gençlerbirliği: Reşat Onur Coşkunses

19.00 Tuzlaspor-Kocaelispor: Davut Dakul Çelik

20 Şubat Pazar:

13.30 Yılport Samsunspor-Altaş Denizlispor: Onur Özütoprak

16.00 Balıkesirspor- İstanbulspor: Murat Erdoğan

19.00 MKE Ankaragücü- Bursaspor: Bülent Birincioğlu

21 Şubat Pazartesi:

14.30 Manisa FK-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Cihan Aydın

17.00 Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mehmet Türkmen

20.00 Eyüpspor-Nasadoge Menemenspor: Caner Ak

20.00 Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Oğuzhan Aksu