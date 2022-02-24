Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta mücadelesi başlıyor - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta mücadelesi başlıyor

24.02.2022 10:04
Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta mücadelesi başlıyor

Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta mücadelesi yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta mücadelesi yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış karşılaşmasında Altaş Denizlispor, sahasında Beypiliç Boluspor'u ağırlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 27. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Altaş Denizlispor-Beypiliç Boluspor (Denizli Atatürk)

26 Şubat Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor (Aktepe)

13.30 Manisa FK- Eyüpspor (Mümin Özkasap)

19.00 Gençlerbirliği- Balıkesirspor (Eryaman)

27 Şubat Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor- Adanaspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- MKE Ankaragücü (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 İstanbulspor-Kocaelispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

28 Şubat Pazartesi:

20.00 Nasadoge Menemenspor- Altınordu (Menemen İlçe)

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta mücadelesi başlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta mücadelesi başlıyor - Son Dakika
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