Spor Toto 1. Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

25.08.2022 13:08
Spor Toto 1. Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 3. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler belli oldu.

Spor Toto 1. Lig'de 3. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de sezonun 3. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

21.00 Eyüpspor- Yeni Malatyaspor: Kutluhan Bilgiç

27 Ağustos Cumartesi:

17.00 Manisa FK-Altaş Denizlispor: Caner Ak

19.15 Erzurumspor FK-Yılport Samsunspor: Emre Kargın

21.45 Boluspor- Altınordu Furkan Aksuoğlu

28 Ağustos Pazar:

17.00 Bodrumspor- Adanaspor: Adnan Deniz Kayatepe

17.00 Beyçimento Bandırmaspor-Göztepe: Turgut Doman

19.15 Gençlerbirliği- Pendikspor: Reşat Onur Coşkunses

21.45 Altay- Ankara Keçiörengücü: Eren Özyemişcioğlu

29 Ağustos Pazartesi:

21.00 Sakaryaspor-Tuzlaspor: Oğuzhan Aksu

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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Yeni Malatyaspor, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika
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