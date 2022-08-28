Türkiye skandal kararı konuşuyor! Topu ıskaladı, yere düştü, hakem penaltı noktasını gösterdi

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Erzurumspor ile Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik skorla sona ererken mücadelenin 50. dakikasında Erzurum lehine verilen penaltı çok konuşuldu.

TOPU ISKALADI, PENALTIYI ALDI

Erzurumspor'da Eren Tozlu, Aaron'un ayağından açılan topu Samsunspor ceza sahası içinde kontrol etti. Ardından topu sürmeye başlayan Tozlu, şut çekmek isterken topu ıskaladı ve yere düştü. Bu pozisyonun ardından hakem Emre Kargın ise penaltı noktasını gösterdi. Bu karar sosyal medyada gündeme otururken, hakemin kararına tepki yağdı.